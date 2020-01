Ariel Holan y la derrota de la UC ante Colo Colo: "No estamos contentos, pero eso no significa que es un golpe duro"

El entrenador argentino Ariel Holan vivió su estreno oficial al mando de Universidad Católica, en la derrota por penales ante Colo Colo, en las semifinales de la Copa Chile.

El ex DT de hockey césped quedó conforme con el juego mostrado por sus pupilos, pero recalcó que le falta el toque final en los últimos metros de la cancha.

"A lo largo de todo el partido pudimos entrar con comodidad al campo rival, nos pusimos de frente de tres cuartos de cancha para adelante, pero a esa supremacía no le agregamos el último pase, que es lo más difícil. Con el corto tiempo esa precisión para ajustar los movimientos es la cuenta pendiente del partido. Igual muy satisfecho y si estábamos más precisos ampliábamos el partido", partió diciendo el DT.

"Tuvimos mayor facilidad en el inicio del juego y en el desarrollo, pero nos faltó precisión en el último pase, en el centro. Me voy muy conforme con lo hecho teniendo en cuenta lo que hemos entrenado. Muchos aspectos del juego han salido muy bien, pero nos falta ese aspecto del pase final para tener más situaciones de gol", agregó.

Pero Holan no dramatiza, porque según él "no estamos contentos, pero eso no significa que es un golpe duro. El campeonato ya empieza, es el primer partido oficial del año, está todo por jugar. Hay mucho camino por recorrer y mucho por trabajar".

El VAR y el esquema

Por otra parte, el entrenador habló de la táctica que utilizaron en Temuco: "Decidimos pasar a jugar con línea de tres para evitar quedar mano a mano en centros al área, La idea fue Aued con Fuenzalida de doble cinco con los tres atrás. Esa fue la idea en los últimos minutos".

Por último, tuvo palabras par el VAR, que fue protagonista y le dio un penal a cada equipo en el segundo tiempo.

"El VAR perfecto, ninguna de las dos jugadas las vi de nuevo, pero si es una herramienta para aportar justicia al juego, está fantástico", cerró.