Universidad Católica no ha sido ni la sombra de lo que fue hace cuatro años atrás. El tetracampeón del fútbol chileno está pasando por un duro momento de la mano de Cristián Paulucci, estando lejos de la lucha por el liderato.

En sus últimas tres presentaciones, los de la franja acumulan igual cantidad de derrotas y llegan más que complicados al clásico universitario frente a Universidad de Chile este sábado. En la previa del encuentro, Alfonso Parot conversó con los medios y explicó el bajón que ha tenido la UC esta campaña.

Para el defensor de la UC, han sido los problemas de finiquito y de concentración los que han golpeado al plantel. "Los errores que hemos cometido. No hemos sido certeros a la hora de definir, no hemos podido concretar y las pocas veces que nos llegan con claridad, nos hacen los goles".

De hecho, el Poncho recalcó que para el choque con la U están mentalizados en romper con su mala racha. "Trabajamos la concentración, estar bien parados a la hora de atacar, que no nos pillen de mala forma y estar bien posicionados".

No cree que haya una crisis en la UC

El mal momento que atraviesa Universidad Católica ha hecho que desde muchas partes ya se hable de una crisis al interior del plantel. Las dudas en el estilo de Cristián Paulucci y los malos resultados están pegando fuerte, pero desde la interna no lo ven de esa manera.

Para Alfonso Parot, no existe ningun quiebre dentro del camarín y hasta optó por catalogarlo de otra manera. "No le pondría el nombre de crisis. Me gusta más una mala racha, no más. Son momentos que viven los equipos. A veces estás arriba, otras no juegas bien; entran las pelotas o pegan en el palo y salen".

Finalmente, el Poncho acusó un desgaste como la razón del presente cruzado. "Son situaciones y momentos que vive cada equipo, es difícil mantener una regularidad por tantos años. Católica lo ha demostrado, ahora solo hemos tenido un pequeño bajón", sentenció.

Universidad Católica va con todo al clásico universitario ante Universidad de Chile y espera volver al triunfo para no ceder más terreno en la tabla de posiciones. ¿Lo lograrán?