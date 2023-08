Vivi aclara su relación con Coni y revela por qué no avanzó "Vico" en Gran Hermano

Viviana fue la última y séptima eliminada de Gran Hermano Chile. Hay que recordar que la eliminación se vivió el día lunes debido a la renuncia de Sebastián de este fin de semana.

Ahora, la ex participante se presentó en el programa de este martes de CHV y reveló algunos detalles de su estadía en la casa ubicada en Buenos Aires e incluso tocó el tema de la relación con Coni.

¿Por qué no avanzó Vico?

En el panel no panel de este martes, JC y Diana le preguntaron a Viviana sobre su relación con Coni, la que mencionaron que se llamaba “Vico”, la que obtuvo su nombre por redes sociales, donde eran muy queridas por los televidentes.

Fue en este momento en que salió la pregunta de por qué no avanzó la relación entre ambas, destacando principalmente que fue debido a la bailarina. Asimismo, también explicó que le atraía mucho Coni porque tenían mucho en común.

“Con Coni se conversaron las cosas. Lo que pasa es que hubo un malentendido, ella me converso mucho las cosas y me dejó en claro que no era lo que ella quería“, mencionó sobre la relación con la joven en la casa.

“Entonces a fin de cuenta nunca se avanzó a nada (…) Si, siento que nunca quiso como avanzar, se me acercaba en el día a día, pero se me acercaba más en las fiestas y eso, como nunca que se llegó a algo, por decirlo así“, explicó.

“Gustar es una palabra muy fuerte, pero si me atraía la Coni. Es que tenemos como el mismo humor, las tallas, es simpática“, agregó.

Con esto queda cerrada la relación entre Coni y Vivi, la que fue una de las más queridas de todos los fanáticos en redes sociales, quienes hasta el último día albergaban esperanzas sobre su reencuentro.