La competencia en Gran Hermano está lejos de acabar, sobre todo ahora que ingresarán seis ex participantes debido al repechaje, y los encargados de que sus compañeros vuelvan a la casa fueron los propios concursantes que se encuentran en la casa estudio en Buenos Aires.

Entre las ex participantes que esperan el apoyo del público para volver a la casa se encuentra Viviana Acevedo que fue eliminada hace algunas semanas, y luego de su pasó por la casa más famosa del mundo ha estado en las transmisiones de Pluto TV durante los partidos de la selección chilena.

Vivi de Gran Hermano y su faceta como comentarista de fútbol

La ex futbolista de Coquimbo Unido y ex participante de Gran Hermano ha comentado el partido de la selección chilena durante las eliminatorias al mundial para los participantes de la casa y todo el público que sigue los partidos por Pluto TV, y en conversación con RedCarpet señaló que:

“Si se me dio la oportunidad de transmitir el partido por Pluto TV del fútbol masculino a los chiquillos de la casa dos veces, así que me sentí súper cómoda, súper bien era como una conversación de amigos, como jugué fútbol tengo la virtud de que ya se el lenguaje técnico entonces eso me lo facilita caleta, igual tengo que estudiar las planillas, la alineación, los DT todo pero se me facilita harto por ese lado”.

Asimismo señaló que “feliz por la oportunidad que me han dado y mañana estaré comentando el fútbol femenino contra Nueva Zelanda allá en el estadio con los chicos así que bien. Como comentarista creo que voy bien a la gente le gustó así que bien, siempre agradecida”.

Revisa acá la entrevista completa a Vivi de Gran Hermano: