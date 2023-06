Este domingo se estrenó el reality Gran Hermano Chile, que contará con 18 participantes y se desarrollará en la misma casa estudio que la versión argentina. La mayoría de los participantes provienen del mundo digital y son creadores de contenido, pero hay una integrante de la casa que viene del deporte.

Se llama Viviana Acevedo, es ariqueña, tiene 23 y se presentó como profesora de Educación Física y futbolista. En su discurso inicial, de hecho, contó que espera andar con su balón dentro de la casa estudio, ya que el fútbol es su gran pasión.

“Siempre he estado ligada al balón, al fútbol, desde los cinco años que juego. Jugué en el colegio, desafortunadamente en ese tiempo la mentalidad era otra, y era la típica de que el hombre jugaba fútbol y la mujer a las muñecas. Entonces, siempre me molestaban, no me dejaban jugar o me decían María tres cocos y cosas así”, comentó Acevedo.

¿Y su carrera? Completa en la cuarta región. Viviana defendió los colores de Deportes La Serena entre 2015 y mediados del 2022. Durante el segundo semestre del año pasado, en tanto, consiguió el ascenso junto con Coquimbo Unido. Este 2023 no estuvo inscrita en club alguno.

Para Acevedo, su sueño era ser futbolista y agradeció el apoyo que siempre le entregó su familia para lograrlo. “No escuché esas voces, y mis papás siempre me apoyaron gracias a Dios. Como que me empujaron a seguir mi sueño”, destacó.

El reality será transmitido 24/7 en la app Pluto TV, sin editar y en vivo, y de domingo a jueves irá en horario prime en Chilevisión, a las 22:30 horas, en un programa editado y con los mejores momentos del día.