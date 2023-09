Gran Hermano sigue causando furor en las redes sociales está vez por su masivo repechaje, sorpresivamente volverán a ingresar seis participantes que ya habían sido eliminados por el público en la lista se encuentran Sebastián, Francisco, Alessia, Estefanía y Francisca, quedando un cupo para el elegido por el público.

Tras semanas de su eliminación Estefanía fue votada por sus compañeros de encierro y volverá la próxima semana a su casa y le preguntamos todos los detalles de su retorno.

Estefi vuelve con todo a Gran Hermano y habla del coqueteo de Seba

En conversación con RedCarpet, le preguntamos a Estefanía si haber ido en la dinámica del congelado le sirvió para que sus compañeros la votaron y respondió lo siguiente:

“Puede ser una de las opciones pero yo creo que es más por la afinidad que sentimos en un comienzo y los lazos que hicimos que fueron genuinos de un inicio. Mi relación con Hans siempre fue cercana y en el caso de Pincoya también así que igual era un tanto quizás esperado, igual habían posibilidades de que no me votaran por el hecho de que ellos llevaban más tiempo relacionándose con mis otras compañeras, así que tampoco era tan definitivo pero cuando me votaron sentí su amor y su cariño que siempre lo han traspasado”.

Además le consultamos de los coqueteos que tuvo Sebastián cuando fueron al panel y si cree que en la casa seguirá con el mismo coqueteo, a esto la modelo comentó que: “yo creo que puede ser, hay una posibilidad de que me siga joteando pero por mi lado yo voy a cerrar toda posibilidad de algún tipo de relación dentro del reality, en realidad no voy a conocer una pareja si se da quizás lo dejaría fluir pero no voy con esa expectativa de conocer al amor de mi vida”.

También le preguntamos qué opinaba de los comentarios que hacía Jorge de ella luego de que fue eliminada y Estefi dijo que: “lo pasado pisado, ya pasó y siento que igual cuando tuve la oportunidad de entrar al congelado también le tire un palo, así que quedamos un poco a mano”.

Revisa la conversación completa con Estefi de Gran Hermano: