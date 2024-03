Diversos rumores hablaban sobre una posible secuela de “Viernes de Locos” , y finalmente se confirmó su segunda parte por su fuente oficial. La clásica cinta de los años 2000 y que tantas risas brindó a sus espectadores, tendrá una continuación a esta divertida historia.

La cinta “Freaky Friday” (2003) fue una reversión de la película homónima de 1976, y presentó en su elenco a Mark Harmon, Jamie Lee y Lohan. Desde que Lindsay confirmó que se estaba cocinando este proyecto en 2023, logrando avivar las expectativas de los seguidores del film.

Finalmente, la intérprete de “Chicas Pesadas” reveló que la secuela está en marcha y que cuenta con el regreso de la legendaria actriz de Jamie Lee Curtis.

Lindsay Lohan confirma Viernes de Locos 2

Lindsay se refirió al proyecto durante su participación en “Andy Cohen Live”. “No quiero hablar demasiado”, dijo. “Ambas estamos emocionadas. Y voy a hablar por Jamie”, añadió.

Cuando fue consultada por el argumento que tendría la secuela del film, respondió de forma tajante sobre brindar detalles. “No lo haré. No voy a hablar de eso todavía”, señaló firme.

En conversación con The New York Times, la actriz Jamie, comentó sobre el entusiasmo que tenía el público de ver una segunda parte. “Mientras recorría el mundo con Halloween Ends, la gente quería saber si habría otro Freaky Friday”, comentó Jamie al diario en mayo pasado. “Algo ahí me tocó la fibra. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Parece que hay una película por hacer”.

Por último, cabe mencionar que la cinta está basada en en la novela homónima escrita por Mary Rodgers de 1972, la cual brindó dos adaptaciones cinematográficas del relato, primero en el año 1976 y luego la que conocemos todos en 1995.