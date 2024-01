Quienes vieron “Chicas Pesadas” saben el furor que causó aquella película protagonizada por la destacada Lindsay Lohan y Rachel McAdams, a tal punto que el film se volvió un ícono de la cultura a través de su guion y particulares personajes que representan la cultura estadounidense. Ahora, esta historia regresa a la pantalla grande en formato musical con un nuevo elenco, y algunos actores de la cinta anterior.

Por ese lado, cuando se supo de este estreno, los seguidores de esta historia quedaron sorprendidos y expectantes de cómo será esta nueva versión de ‘Chica Pesadas’.

A continuación te contamos el estreno oficial, dónde verla y los detalles del film.

¿Cuándo se estrena Chicas Pesadas, El Musical?

La película se estrena el día 01 de febrero en la cadena de Cine Hoyts.

De acuerdo a Los Angeles Time, si ves la primera cinta, podrás identificar la fidelidad con la que han conservado muchos de los diálogos, palabra por palabra. Lo verdaderamente sorprendente es la cantidad de esos momentos que aún resuenan, a diferencia de otras comedias que, aunque parecían apropiadas hace 20 años, ahora presentan escenas que caen como el plomo, como es el caso de “Love Actually” (“Realmente amor”).

¿De qué se trata “Chicas Pesadas, El Musical”?

De acuerdo a la sinopsis oficial, la cinta trata lo siguiente.

“De la mente cómica de Tina Fey llega un nuevo giro al clásico moderno, MEAN GIRLS. La nueva estudiante Cady Heron (Angourie Rice) es bienvenida en la cima de la cadena social alimenticia por el grupo de élite de chicas populares llamado “Las Plásticas”, gobernado por la intrigante abeja reina Regina George (Reneé Rapp) y sus secuaces Gretchen (Bebe Wood). ) y Karen (Avantika). Sin embargo, cuando Cady comete el grave paso en falso de enamorarse del exnovio de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), se encuentra presa en la mira de Regina. Mientras Cady se dispone a acabar con el máximo depredador del grupo con la ayuda de sus amigos marginados Janis (Auli’i Cravalho) y Damian (Jaquel Spivey), debe aprender a mantenerse fiel a sí misma mientras navega por la jungla más despiadada de todas: la alta escuela”.

Lindsay Lohan asiste al estreno de “Chicas Pesadas, El Musical”

Lindsay Lohan, la protagonista de la película original de 2004, se reunió con Tina Fey, la mente detrás del guion de la película clásica, el espectáculo de Broadway que inspiró y esta nueva adaptación. Ambas figuras posaron en la alfombra rosa junto a la nueva Cady Heron, Angourie Rice.

“Fue una película increíble en la que trabajé antes, y no puedo esperar a ver esta nueva versión. Creo que será maravillosa”, dijo Lohan a The Associated Press.

“Me encantó tanto la actuación de Lindsay en la película de 2004 que es una de mis favoritas”, dijo Rice. “Así que en todo lo que hice, sólo esperaba que mi actuación contribuyera al legado que ella comenzó”.