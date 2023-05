La icónica película de Disney “Un Viernes de Locos (Freaky Friday)“, que adaptó libremente la novela de Mary Rodgers publicada en 1976, se estrenó en 2003 y sigue siendo una de las más recordadas por ser la mejor versión de la novela.

La película contó con la participación de Linsay Lohan y Jamie Lee Curtis interpretando a la madre e hija que intercambiaron cuerpo por unos días, lo que generó que la relación entre ambas mejorará.

Confirmada la secuela

De acuerdo a The New York Times, la secuela de Freaky Friday ya se encuentra en desarrollo y Elyse Hollander ya estaría escribiendo el guión para la película, de la que aún no tenemos mucha más información.

Asimismo el medio informó que Disney ya se encuentra en conversaciones con Linsay Lohan y Jamie Lee Curtis para que repitan sus papeles de la Dr Tess y Anna Coleman, su hija adolescente rebelde.

Ambas actrices se hicieron grandes amigas con el estreno de la película en 2003 y aún se mantienen en contacto hasta día de hoy por lo tanto se encuentran igual de emocionadas por su posible retorno en la secuela.

“Mientras daba la vuelta al mundo con “Halloween Ends”, la gente quería saber si iba a haber una segunda parte de “Freaky Friday” (…) Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Parece que hay una película por hacer’“, mencionó Curtis a la pregunta de cómo se sentía acerca de una secuela de la película a The New York Times.

“Jamie y yo estamos abiertas a eso, así que lo dejamos en las manos del destino. Solo haríamos algo que la gente adoraría“, agregó Lohan a la respuesta.

Por el momento no hay nada confirmado, pero se espera que Disney entregue más detalles de la secuela prontamente.