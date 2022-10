En la previa al estreno de Halloween Ends, Jamie Lee Curtis ha captado la atención del mundo por sus reflexivas y elocuentes declaraciones en torno a cómo los discursos de odio continúan ganando terreno en el mundo, demostrando su preocupación en particular por las demostraciones en contra de las personas trans, como una de sus hijas.

La actriz es reconocida por ser uno de los más icónicos rostros de las películas clásicas de terror, que retomó su papel de Laurie Strode 40 años después para el enfrentamiento definitivo con su némesis Michael Myers, en una trilogía de películas que ahora llega a su conclusión.

Pero curiosamente, en conversación con la Cadena SER, Curtis revirtió que "no me gustan las películas de miedo. Nada. Nada me gusta de ellas".

"Creo que si se me da bien actuar en ellas es porque mi reacción es buena, no lo entreno, pero reacciono a esas cosas, soy muy emocional y muy sensible", puntualizó.

¿Qué dijo Jamie Lee Curtis sobre las personas trans?

Fue en medio de este diálogo que Jamie Lee Curtis manifestó su verdadero temor, uno que tiene que ver con su familia, pero también con la experiencia de miles de personas alrededor del mundo que viven sumidos en el temor, a la defensiva y siendo discriminados.

"Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, sólo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla, a ella y a gente como ella", advirtió Curtis.

Y recalcó que "el nivel de odio es como si no hubiéramos aprendido del fascismo, como si no hubiéramos aprendido cuál es el resultado de eso. El exterminio de seres humanos. Eso es aterrador".

"Así que Jamie Lee Curtis está asustada", continuó la intérprete. "Y tú también deberías estarlo. Y Jamie Lee Curtis tiene una voz, y está tratando de usarla, y tú también deberías".

"Y así es cómo cambiamos las cosas, pensando en ellas, aprendiendo, y luego usando nuestras voces para llamar la atención y luchar contra ellas", remató categórica.