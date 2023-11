The Offspring, la sorpresa de Lollapalooza 2024 y que es imposible que no conozcas

Hace unos días que Lollapalooza lanzó su line up para la versión 2024 del festival que además de Chile, repetirá mayoría de artistas en Argentina y Brasil ese mismo fin de semana.

La cartelera para Chile además de los headliners y grandes nombres, tiene a los nacionales Francisca Valenzuela, Movimiento Original o Denise Rosenthal, entre otros.

Pero fuera de esto y unos que algunos pedían incluso ser subidos a headliner, es la banda californiana The Offspring.

Parte de los exponentes del punk rock que se tomaron las radios y la escena en los 90′, el grupo estadounidense es uno de los que visitará Chile. ¿No los conoces? No estaría tan seguro.

The Offspring musicalizando películas juveniles desde tiempos memorables

En los 90′ no solo el rock y el punk estaban de moda, sino también las películas juveniles con dos temáticas centrales: comedias adolescentes y terror adolescente. Este último de ese que sí o sí tenia que tener a estudiantes o un colegio como escenario de un sin número de sangrientos asesinatos o misterios.

American Pie 2 – Want You Bad

Para este periodista fue imposible no relacionar a The Offspring con esta película de culto en las comedias juveniles como lo es American Pie. Con una saga extensa pero que se define especialmente en 4 películas con los protagonistas originales, American Pie debe ser de las más populares cintas subidas de tono.

Y justamente tiene bastante de punk rock como Blink-182, Green Day y obviamente Offspring. En la segunda película Wany You Bad, uno de sus grandes temazos, es parte del soundtrack.

The Faculty – The Kids Aren’t Alright

Quizás por nombre no la recuerdes mucho, y es que es una cinta de 1998 que es de esas olvidables del terror, pero que tiene un elenco con reconocidos actores como Elijah Wood, Josh Hartnett, Jordana Brewster, Usher y hasta Salma Hayek y Robert Patrick, el villano de Terminator 2.

Pero uno de sus grandes logros, no es precisamente estar en la filmografía del director Robert Rodríguez, sino que tener el temazo The Kids Aren’t Alright como su banda sonora y justamente en el oppening de la cinta.

Sé lo que hicieron el verano pasado – D.U.I.

Uno de los clásicos, bueno o malo, del terror o slasher es Sé lo que hicieron el verano pasado. Película que también tiene uno de los grandes temas de The Offspring, D.U.I. Aunque no es de las más reconocidas, le dio ritmo a esta cinta donde un grupo de amigos son acosados por aparentemente alguien a quien habían matado.

¿En qué otras películas The Offspring es parte de la banda sonora?

The Offspring tiene temas en otras películas reconocidas como Click de Adam Sandler, El Chico Burbuja con Jake Gyllenhaal, Animal de Rob Schneider e Irene, yo y mi otro yo con Jim Carrey.

¿Cuándo es Lollapalooza Chile 2024 y cuál es el line up?

Lollapalooza tendrá su edición 2024 el 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos tal como en 2023. Y el line up tiene entre los destacados a Sam Smith, Blink-182, SZA, Feid, Thirty Seconds to Mars y muchos más. Revisa a continuación el line up completo: