Llegó el día que miles de chilenos y por qué no, sudamericanos, esperaban. Lotus y Lollapalooza entregaron el line up con todos los artistas que se presentarán el próximo año tanto en Chile como Argentina y Brasil.

Un cartel cargado de lo mejor de la música con varios géneros representados, donde artistas como Dove Cameron o Thirty Seconds to Mars con el actor y músico Jared Leto.

Pero sin duda que los headliners, aquellos 6 artistas que encabezarán el festival y estarán en el cierre de cada noche, era lo más esperado. Blink-182 eran los únicos confirmados, pero hoy se comunicaron los otros cinco que acompañarán a la banda de punk rock.

Los headliners de Lollapalooza Chile 2024

Sam Smith

Sin duda que el más global de todos es Sam Smith. Ganador de una cantidad impresionante de premios en la música cuando recién se dio a conocer, el británico ha tenido una transformación increíble al punto de volverse totalmente icónico en todo el mundo.

Con shows y trajes rimbombantes, Smith es el gran nombre de Lolla 2024. Uno que se repite, ya que estuvo en Chile en 2019 también en el festival de música. Ahora nuevamente se presenta en nuestro país, claro que muy distinto que hace 4 años.

Unholy, I’m Not The Only One, Too Good at Goodbyes y por supuesto Stay With Me son los más reconocidos temas. Mientras que desde 2015 que ha ganado diversos galardones como Óscars a mejor canción original hasta Grammys.

Feid

La música urbana en los cierres de Lolla 2024 estarán representados por Ferxxo, que en el último año se ha convertido de los reggetoneros más importantes en la actualidad.

A Chile ya vino en febrero de este año al Movistar Arena con dos conciertos en la gira “Nitro Jam Tour”. Pintando de verde todos sus shows y a sus fanáticos, el colombiano goza de gran popularidad y es la gran carta de Lotus para hacer bailar a todos en el Parque Cerrillos.

Con cientos de millones de reproducciones en Spotify, Perro Negro, Hey Mor y Cassy 101 con Young Miko son parte de sus mejores temas.

SZA

La única mujer como headliner tal como en 2023 lo fue Rosalía. Esta vez los artistas anglos la llevan y SZA estará por primera vez en Chile.

Otra de las nuevas exponentes de la música actual debutará en el país con su estilo más por el lado del R&B, soul y hasta jazz o hip hop. Algo distinto a lo que se venía dando en el último tiempo y es todo un acierto para quienes soñaban con ver a la intérprete de Kill Bill, la canción del 2023 que ha sido su principal éxito.

Arcade Fire

Los géneros son diversos y bastante en los cabecillas del Lolla, por lo mismo el rock indie está representado por los canadienses Arcade Fire. En 2022 anunciaron su gira mundial, pero recién este 2024 llegarán a Chile por tercera vez en su carrera que inició en 2001.

Anteriormente debutaron en nuestro país en Lolla 2014, mientras que en 2017 se presentaron en solitario por primera vez en el Movistar Arena. Ahora presentando su sexto disco, Arcade Fire se suma a Lollapalooza 2024.

Limp Bizkit

Los fanáticos del rock más pesado y el metal finalmente tienen su premio. Esta vez será la banda de Jacksonville, Florida; Limp Bizkit quienes encabecen una de las jornadas del Lollapalooza.

Los intérpretes del clásico del rock Rollin vuelven tras su presentación en Santiago el 2016, claro que en un escenario mucho más reducido como el Teatro Caupolicán. Ahora con todo el Parque Cerrillos a disposición, demuestran que el Lolla estará más rockero que nunca.

Blink-182

La única que se sabía hasta antes de hoy era Blink-182. Tras su fallida presentación en 2023 en Lollapalooza donde era el inicio de este regreso con Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Baker; la lesión de este último obligó a suspender sus shows en Sudamérica a pocos días del festival.

Tras redebutar en Coachella, Blink fue la primera banda en confirmarse para 2024, y es que apenas se bajaron se informó que estarían sí o sí en la próxima edición.

Sueño que los fanáticos por fin podrán conseguir, ya que son parte de los headliners y vendrán en medio de su gira mundial además de promocionar su último y reciente álbum, One More Time…

¿Cuándo es Lollapalooza y dónde comprar entradas?

Lollapalooza 2024 se realizará el 15, 16 y 17 de marzo en Chile, días donde también será en Argentina y Brasil.

En nuestro país repite el Parque Cerrillos, mientras que la venta de entradas desde hoy comienza sin preventa luego de agotarse. Puedes adquirir tus tickets por Ticketmaster para obtener tus pases generales, mientras que cuando se anuncie el line up por día, saldrán a la venta los pases diarios.