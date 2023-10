El regreso de Blink-182 con uno de sus históricos vocalistas y guitarristas Tom Delonge no ha estado exento de dificultades. Entre el cáncer al que fue diagnosticado Mark Hoppus y del que se sanó en 2021, a su gira 2023 que iniciaba en Sudamérica y tuvo que reprogramarse por una fea lesión de su baterista Travis Barker.

Puros problemas pero que no evitaron su regreso al escenario en Coachella y ahora el lanzamiento del nuevo álbum con los tres juntos una vez más.

¿Cuándo y a qué hora sale One More Time…?

La misma banda Blink-182 puso en su Instagram una cuenta regresiva para el lanzamiento oficial del álbum, lo que será a las 1:00 AM de Chile de este viernes 20 de octubre.

Sin embargo, en Spotify las canciones de One More Time… saldrán una hora antes, o sea a las 00:00 horas de Chile de este viernes.

En otros países, el horario es el siguiente:

Estados Unidos: 23:00 en Spotify, 00:00 oficial

México: 21:00 en Spotify, 22:00 oficial

España: 5:00 AM en Spotify, 6:00 oficial

Argentina: 00:00 en Spotify, 1:00 AM oficial

Perú: 22:00 en Spotify, 23:00 en AM oficial

Brasil: 00:00 en Spotify, 1:00 AM oficial

Uruguay: 00:00 en Spotify, 1:00 AM oficial

Las canciones que ya salieron de One More Time…

Blink-182 ha ido de a poco revelando algunos temas del álbum, siendo el primero EDGING que lanzaron el año pasado y fue la previa de este esperado nuevo disco de canciones de la banda en su regreso.

Ya hace algunas semanas el turno fue de One More Time… título que le da su nombre al álbum y que consiguió un increíble éxito con más de 17 millones de reproducciones a la fecha.

Los otros temas que vieron la luz por ahora fueron More Than You Know, Fell In Love y Dance With Me. Este último con un notable homenaje a Los Ramones en el videoclip lanzado a YouTube:

Ahora se viene Lollapalooza, pero Travis sigue sin cuidarse

Los fans en Latinoamérica esperaron por doble a Blink-182, luego de bajarse del Lolla 2023 a última hora por una terrible lesión de Travis Barker, su baterista.

Si bien fueron los primeros y únicos confirmados para la edición 2024, nuestro querido Barker sigue preocupando por su locura en el escenario.

En medio de una presentación en Manchester por so Tour, tuvo un accidente que preocupó a sus fanáticos. El músico subió una foto de su mano ensangrentada, aunque luego de unas horas la borró.

Y es que Travis es mañoso en el escenario y los fans sudamericanos solo esperan que no haga locuras para cuidarse para los próximos shows.

Blink-182 sigue de gira y antes de venir a Latinoamérica, tiene un largo tour por Australia y Nueva Zelanda. Luego será el turno de Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil 2023. Para finalizar en Perú y luego México.

Con respecto a Lolla, por ahora son los únicos confirmados del line up y se espera que la productora Lotus a cargo del evento indique la lista de artistas para el mes de noviembre.