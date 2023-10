El trío de pop punk estadounidense Blink-182 es uno de los confirmados para el Lollapalooza Chile 2024 y es que Mark, Tom y Travis se iban a presentar en el Lolla 2023 pero se bajaron del cartel de la edición de este año debido a problemas de salud de Travis Barker.

Y es que el grupo volvió a su formación original durante este año y volvieron con todo ya que prontamente se confirmó un tour mundial y además una gira por Latinoamérica para el primer semestre de 2024.

Eso no es todo ya que además la banda anunció la llegada de un nuevo álbum llamado One More Time el que cuenta con un total de 17 nuevas canciones de las que ya se tiene conocimiento cuatro.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de One More Time de Blink-182?

One More Time llega a todas las plataformas de streaming el próximo 20 de octubre y desde ya el disco se puede guardar de manera anticipada. Es importante mencionar que este sería el noveno álbum de estudio de la banda y el primero después de Neighborhoods (2011) con su formación original.

Y es que luego de la salida de Tom DeLonge del grupo en 2015 la banda lanzó California (2016) y Nine (2019) con Matt Shikba como su guitarrista. Por está razón los fanáticos de la banda se encuentran emocionados por este nuevo material musical de la banda que se viene.

Hay que recordar que One More Time llegó junto con la confirmación de la gira y finalmente faltan solo un par de semanas para su arribo a las plataformas de streaming de música.

De momento se han lanzado cuatro canciones del álbum las que son DANCE WITH ME, ONE MORE TIME, MORE THAN YOU KNOW y EDGING. Revisa a continuación las demás canciones del nuevo disco de Blink-182:

ANTHEM PART 2 DANCE WITH ME FELL IN LOVE TERRIFIED ONE MORE TIME MORE THAN YOU KNOW TURN THIS OFF! WHEN WE WERE YOUNG EDGING YOU DON’T KNOW WHAT YOU’… BLINK WAVE BAD NEWS HURT (INTERLUDE) TURPENTINE FUCK FACE OTHER SIDE CHILDHOOD

De bajarse a debutar con nuevo álbum

Como se mencionó, Blink-182 estaba confirmado para el cartel de Lollapalooza 2023 en Chile, Argentina y Brasil. En Chile la banda iba a tener su presentación el domingo 19 de marzo y cerraría el festival en nuestro país pero debido a su repentina baja fueron parchados por Twenty One Pilots quienes hasta incluso realizaron un cover de la banda en su presentación.

Pero las malas noticias quedaron ahí ya que posteriormente se confirmó que la banda finalmente si se presentará y traerá su gira en 2024 para el Lollapalooza 2024 en Chile, Argentina y Brasil.

Asimismo la banda visitará otros países de Latinoamérica como Perú a finales de marzo y además en México a mediado del mes de abril.

Mientras tanto la banda se encuentra con pasos en Europa y posteriormente a finales de octubre vuelven a Estados Unidos para así finalizar su gira y tomarse una pausa y volver con todo en febrero del próximo año.