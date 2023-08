Este jueves 10 de agosto comenzó la venta de entradas para uno de los festivales y espectáculos más grandes de nuestro país, Lollapalooza el cuál se llevará a cabo el próximo año los días 15,16 y 17 de marzo en el parque Bicentenario de Cerrillos.

A pesar de que quedan varios meses por delante y aún no han confirmado el line up oficial, cientos de personas han agotado las primeras entradas aprovechando los descuentos que ofrece Costanera Center y Banco de Chile, pero eso no es todo ya que aumentaron los rumores sobre un posible artista puertorriqueño que estaría dentro del line up del próximo gran evento.

¿Podría estar Bad Bunny en el line up de Lollapalooza Chile?

Los encargados de realizar este mega evento es la productora Lotus que años anteriores ha realizado el Lollapalooza con completo éxito. Luego de dar a conocer la fecha oficial de las venta de entradas este jueves a través de un post de Instagram la productora señaló “Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz… ¡Se viene la venta de entradas para @lollapaloozacl al mediodía! Se viene la fila de @ticketmastercl ¡No empujen!” haciendo alusión con una canción de Bad Bunny precisamente a “Estamos bien”, de inmediato los fanáticos de Benito Martínez comenzaron a especular sobre su regreso a Chile en está nueva versión de Lollapalooza.

El Conejo Malo volvió a Chile el año 2022 dónde llenó el Estadio Nacional en dos ocasiones y este año se ha presentado en diversos países incluyendo uno de los festivales de música más importantes, Coachella en Estados Unidos. ¿Será qué a Benito le quedó gustando el formato festivalero y nos visitará por segunda año consecutivo?. Lo único que está claro es que durante septiembre o octubre la productora Lotus dará a conocer el esperado line up de Lollapalooza 2024.