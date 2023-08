El camino hacía el Lollapalooza Chile 2024 ya comenzó y es que este jueves comenzó la venta de entradas para los pases de 3 días al evento, el que se realizará el próximo 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Con esto, la producción del evento nos ha revelado algunos detalles de lo que serán los tres días para los asistentes al show.

Gran novedad para sus asistentes

La producción detrás del Lolla reveló que este 2024 en el parque se podrá encontrar un Beer Garden. Un lugar especialmente hecho para los mayores de 18 años en el que se podrá disfrutar de lo mejor de la música en vivo y de las cervezas disponibles.

Se trata de dos Beer Garden ubicados al interior de la zona general del Lollapalooza en dónde todos los tickets podrán disfrutar de los distintos stand de cerveza disponibles.

Esta es una de las grandes novedades del evento para el próximo año y es que en ocasiones anteriores el alcohol solo se había mantenido en la zona Lolla Lounge y Lolla Lounge Premium.

Ya están las entradas disponibles

De igual forma recuerda que ya puedes adquirir tus entradas para el evento de tres días a través de la página de Ticketmaster ya que a partir de las 12:00 horas del día comenzó la preventa y venga normal de tickets.

Puedes revisar toda la información sobre el evento y que incluye cada ticket ingresando AQUÍ a ticketmaster. Es importante mencionar que se encuentran disponible los descuentos del 20% de Costanera Center y Banco de Chile.

Recuerda que en esta primera instancia puedes encontrar tus tickets a precios rebajados debido a que aún no se revela el line up oficial de evento. De igual forma, una vez revelado el line up se comenzará con la venta de los pases diarios para cada uno de los tres días.