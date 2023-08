¿Se repetirá algún artista en Chile? Así fue el line up de Lollapalooza Chicago 2023

Lollapalooza Chile 2024 está muy cerca de comenzar su venta de entradas y con ello ha generado ya gran expectación en los asistentes sobre quienes serán los artistas que puedan presentarse en los seis escenarios que estarán disponibles en el Parque Bicentenario de Cerrillos el próximo 15, 16 y 17 de marzo.

Como Lollapalooza acaba de finalizar su nueva edición en Chicago, Estados Unidos, muchos se preguntan si alguno de los artistas repetirá su participación en la edición chilena 2024, que aún no anuncia el line up oficial.

¿Cuál fue el line up de Lollapalooza Chicago?

El evento musical se realizó este fin de semana con 4 días de duración y finalizó el domingo 6 de agosto, con una gran afluencia de público que fueron a disfrutar de los artistas en vivo.

Los headliners de este año fueron Billie Eilish y The 1975, quienes estuvieron en la última edición en Chile, además de Karol G; Kendrick Lamar; Odesza, Tomorrow X Together, Red Hot Chili Pepper y Lana del Rey.

Entre los otros artistas que estuvieron presentes se encuentran la banda de Jared Leto, Thirty Seconds to Mars; Fred Again, Maggie Rogers, Pusha T; Afrojack, Diplo; Carly Rae Jepsen, The Knocks, Alan Walker, Poolside, Matroda, SofI Tukker, entre otros.

Revisa el line up completo a continuación

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Lollapalooza 2024?

La venta de entradas comienza el jueves 10 de agosto al mediodía, iniciando con los tickets Early Birds en Ticketmaster. INGRESA AQUÍ.