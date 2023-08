¿Cuándo sale el line up del Lollapalooza Chile 2024? La fecha probable para conocer a los artistas

Lollapalooza Chile está cada vez más cerca de comenzar su venta de entradas, en donde los fanáticos de la música podrán asegurar su pase al gran evento de la música. Sin embargo, el line up de los artistas que estarán en la nueva edición todavía no se ha revelado.

Por lo mismo, hay mucha especulación sobre quienes serán las estrellas de la música que visitarán el país durante el próximo 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

¿Cuándo se conocerá el line up de Lollapalooza Chile 2024?

El año pasado el evento reveló a los artistas que estarían presente durante el mes de octubre, por lo que se espera que este año la fecha pueda ser similar.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Lollapalooza 2024?

La venta de entradas comienza el jueves 10 de agosto al mediodía, iniciando con los tickets Early Birds en Ticketmaster. INGRESA AQUÍ.

¿Qué artistas estuvieron presentes en Lollapalooza Chicago 2023?

El gran evento de la música finalizó el pasado domingo 6 de agosto su nueva edición en donde estuvieron presentes grandes artistas. Por lo mismo, y a solo 8 meses de que comience Lollapaloza Chile 2024, muchos se preguntan si alguno de ellos repetirá su participación en la edición nacional.

Los headliners de este año fueron Billie Eilish y The 1975, quienes estuvieron en la última edición en Chile, además de Karol G; Kendrick Lamar; Odesza, Tomorrow X Together, Red Hot Chili Pepper y Lana del Rey.

Entre los otros artistas que estuvieron presentes se encuentran la banda de Jared Leto, Thirty Seconds to Mars; Fred Again, Maggie Rogers, Pusha T; Afrojack, Diplo; Carly Rae Jepsen, The Knocks, Alan Walker, Poolside, Matroda, SofI Tukker, entre otros.