Hace algunos minutos Lollapalooza Chile confirmó la fecha y hora en que el público podrá conocer el esperado Line Up del evento, cartelera en que se dan a conocer los artistas y bandas que vendrán a nuestro país en 2024.

Recuerda que aún estás a tiempo de comprar la preventa, ya que se extendió el plazo para poder adquirir este tipo de entradas. Una vez que se revele el Line Up, las entradas pasarán a precio normal.

¿A qué hora sale el Line Up de Lollapalooza Chile 2024?

Desde Lollapalooza Chile confirmaron la información vía Instagram, indicando que el Line Up del evento 2024, será revelado este martes 7 de noviembre al mediodía. En ese momento podrás conocer a los artistas que asistirán los tres días que estarán llenos de música y actividades.

Recuerda que el Lolla 2024 será los días 15,16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario Cerrillos. Mismo lugar en que se realizó el evento 2023.

Se rumorea que algunos de los artistas y bandas que podrían estar liderando el Line Up, podrían ser Blink-182, recordemos que la banda canceló su participación de Lollapalooza Chile 2023, los fanáticos esperan que sea confirmada para el próximo año.

También suenan los nombres de The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Sam Smith, King Gizzard and The Lizard Wizard. Pero todo se confirmará en el anuncio de este martes, en Redgol publicaremos todos los detalles del Line Up 2024.

Entradas para Lollapalooza Chile 2024

Las entradas para el Lollapalooza 2024 que se hará los días 15,16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos y las entradas están disponibles en www.ticketmaster.cl y los precios son los siguientes.

Pase General para los 3 días

Preventa 2: $291.200

Banco de Chile 20% dscto: $239.200

Costanera Center 20% dscto: $239.200

Normal: $347.200

Banco de Chile 20% dscto: $285.200

Costanera Center 20% dscto: $285.200

¿Qué incluye este Pase General?

Podrás accedera las áreas de Beer Garden, las que están ubicadas en el mismo parque – Ojo, porque el acceso es exclusivo para mayores de 18 años.

Tendrás acceso al patio de comida, en donde hay opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

Barras de bebidas & snacks.

Merchandising oficial de tu banda y del festival.

Puedes participar de las activaciones de marca con entretenidas actividades, regalos y sorteos.

Acceder a las estaciones de agua gratis.

Puedes ir a las zonas de sombra y descanso.

Pase Lolla Lounge para los 3 días

Preventa 2: $582.400

Normal: $677.600

Banco de Chile 20% dscto: $556.600

Costanera Center 20% dscto: $556.600

¿Qué incluye el Pase Lolla Lounge?

El despacho de tu pulsera es gratis

El Packaging Lounge, llega a tu domicilio junto a tu pulsera

Tienes acceso exclusivo al parque.

Puedes acceder a la barra libre de bebidas y licores premium a cargo de Pepsi, Royal Guard, Mistral, Red Bull, Bombay Sapphire, Bacardí, Jack Daniels, Riccadonna.

Servicio de comida (pronto más información).

Amplias zonas de sombra y descanso

Baños VIP Exclusivos

Pantalla gigante con streaming del festival

Punto de activación y carga Cashless

Guardarropía

Pase Lolla Lounge Premium para los 3 días

Preventa 2: $800.800

Normal: $924.000

Banco de Chile 20% dscto: $759.000

Costanera Center 20% dscto: $759.000

¿Qué incluye el Pase Lolla Lounge Premium?

Tendrás acceso a la zona preferente, que se ubica en sector lateral-frontal de los escenarios Costanera Center y Banco de Chile.

Servicio Fast Ride para traslados entre escenarios Costanera Center y Banco de Chile

El despacho de tu pulsera es gratis.

Packaging Premium, exclusivo y edición limitada, llegará a tu domicilio junto a tu pulsera.

Barra libre de bebidas y licores premium a cargo de Pepsi, Royal Guard, Mistral, Red Bull, Bombay Sapphire, Bacardí, Jack Daniels, Riccadonna.

Servicio de comida (pronto más información).

Amplias zonas de sombra y descanso.

Baños VIP exclusivos.

Pantalla Gigante con streaming del festival.

Guardarropía.

Punto de activación y carga Cashless.