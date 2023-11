Afterlife confirma su line up: Estos son los artistas que estarán presentes en la gran fiesta de Año Nuevo

Sólo quedan un poco más de un mes para que se celebre la gran fiesta de Año Nuevo en nuestro país y por supuesto en todo el mundo. Por ese lado, Afterlife, la destacada fiesta de música electrónica, se presentará en el Hipódromo Chile para cautivar a todos sus asistentes y para despedir al 2023 como corresponde.

Y eso no es todo, porque la producción del evento reveló cuál es el line up de este sorprendente espectáculo que promete no dejar a nadie indiferente.

¿Cuál es el line up de Afterlife Chile 2023?

Primero, quienes encabezan el espectáculo es el dúo Tale Of Us, conocidos por ser los “dueños de casa” en Afterlife. La destacada dupla ha logrado posicionarse como unos de los grandes artistas de la escena electrónica global por su sonido innovador y melódico. Asimismo, sus creaciones musicales forman un viaje de emociones que lleva a los oyentes a una experiencia única.

A continuación los demás artistas son los siguientes:

Colyn

El holandés es uno de los grandes DJ’S que se presentará en Afterlife. El artista resalta por su música que es genuinamente impactante. Sus creaciones melódicas y románticas, junto a su destreza, construye una sensible atmósfera sonora que lo ha llevado a ser una figura en ascenso en la escena electrónica a nivel mundial.

Recondite

Su formato live aporta un elemento distintivo a la ocasión. Sus presentaciones en vivo ofrecen una experiencia sensorial única que mezcla la tecnología con la expresión artística en su esencia más orgánica. Asimismo, su incorporación al line up, brindará a los asistentes una oportunidad de sumergirse en su mundo musical en tiempo real.

Kasia

La artista emergente, ha logrado formar una carrera incipiente en Europa con base en Hamburgo, lugar donde ha dejado su marca en clubes subterráneos y en eventos en crecimiento. Además, su trayectoria se ha expandido a Berlín, donde ha tocado en lugares emblemáticos como el Club Der Visionäre y KaterHolzig.

Binaryh

Y es que no solo son artistas de habla inglesa, sino que también se presentará el sello latinoamericano, esta vez con el dúo brasileño, Binaryh, quienes con su música construyen una estética visual inspirada en “Matrix”. De ese modo, su proyecto ha logrado captar la atención de sellos discográficos destacados y artistas de renombre, lo que garantiza una perfomance importante.

Øostil

El destacado DJ y productor argentino especializado en techno melódico, residente en México y parte del sello Afterlife, dirigido por los italianos Tale Of Us. Esta incorporación brindará a los asistentes del espectáculo un toque y dimensión adicional a un elenco que, por esencia ya es excepcional.

¿Cuándo y dónde se realizará Afterlife 2023?

Este gran evento se realizará por supuesto el día 31 de diciembre en el Hipódromo Chile a partir de las 18 horas.

¿Quedan entradas disponibles?

Queridos fanáticos, quedan entradas disponibles por la plataforma Puntotícket.

Las entradas son las siguientes:

VIP E$ 185.495

VIP F$ 185.495

VIP G$ 185.495

MESA ZONA NORTE$ 494.500

MESA ZONA SUR$ 494.500

PLATINUM SUR$ 247.250

VIP ZONA A$ 148.350