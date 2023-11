Lollapalooza 2024 revela su line up: Conoce a los artistas de la nueva edición

Lollapalooza 2024 finalmente reveló su esperado line up, en donde estrellas de la música nacional e internacional se tomarán los distintos escenarios distribuidos en el Parque Cerrillos el próximo 15, 16 y 17 de marzo.

Pop, rock, r&b, urbana y hip hop, entre otros, son alguno de los estilos de los artistas que ya confirmaron su presencia en el gran evento musical que celebra una nueva edición en Chile.

Conoce a los conocidos artistas que estarán en Lollapalooza 2024

SZA: Es una talentosa cantante y compositora estadounidense que ha dejado su huella en la música contemporánea con su estilo distintivo de R&B alternativo. Sus éxitos notables incluyen “Love Galore,” una colaboración con Travis Scott, y “The Weekend,” una canción que ha cautivado a su audiencia con su emotiva interpretación.

Thirty Seconds to Mars: Esta banda de rock liderada por Jared Leto ha ganado seguidores leales con su música enérgica y letras emotivas. Canciones icónicas como “The Kill (Bury Me)” y “This Is War” han catapultado a la banda a la fama y les han otorgado un estatus de culto en la escena musical alternativa.

Hozier: Es un destacado cantante y compositor irlandés cuya voz distintiva y estilo único han resonado en todo el mundo. Su sencillo “Take Me to Church” se convirtió en un himno y “Someone New” es otro de sus éxitos que ha cautivado a sus seguidores con su emotividad y habilidad vocal.

Blink-182: La icónica banda de punk pop Blink-182 ha dejado una marca indeleble en la música con éxitos como “All the Small Things,” que se ha convertido en un himno del género, y “I Miss You,” una emotiva balada que ha emocionado a sus seguidores.

The Offspring: Con su estilo distintivo de punk rock, la banda ha cosechado éxitos memorables, incluyendo “Pretty Fly (for a White Guy),” una canción satírica que se volvió un himno cultural, y “The Kids Aren’t Alright”, que muestra su energía característica.

Sam Smith: El talentoso cantante británico ha cautivado al público con su voz impresionante y emotivas canciones. “Stay with Me” se ha convertido en un himno romántico, y “Too Good at Goodbyes” es otro éxito que refleja su habilidad para transmitir emociones genuinas.

Chencho Corleone: El artista del género urbano ha logrado reconocimiento con éxitos como “No Existen Excusas“, que muestra su habilidad para el reggaetón y el trap en su carrera como solista, como también ha conseguido importantes logros al ser parte del dúo “Plan B”.

Feid: Es un cantante colombiano conocido por su contribución al género urbano. “Porfa” y “Sígueme” son dos de sus canciones más populares, que destacan su estilo característico.

Arcade Fire: La banda canadiense ha ganado aclamación mundial con canciones como “Wake Up,” una épica y emotiva canción, y “The Suburbs,” que refleja su estilo indie y creatividad musical.

Limp Bizkit: La banda de rock alternativo se hizo famosa con éxitos como “Nookie”, “My Way” y “Rollin’ (Air Raid Vehicle),” que capturan su fusión de rock y rap.

The Blaze: El dúo musical francés es conocido por su estilo electrónico y canciones como “Territory” y “Heaven,” que han ganado atención por su enfoque visual y musical único.

Dove Cameron es una actriz y cantante estadounidense que ganó reconocimiento por su papel en la serie de Disney “Liv and Maddie”. En el ámbito musical, ha lanzado sencillos exitosos como “If Only” de la película “Descendants” y “We Belong” en su carrera en solitario, en donde ha cosechado gran éxito.

Jaden Smith es un versátil artista estadounidense que ha destacado tanto como actor en películas como “The Pursuit of Happyness” y “The Karate Kid”, como en la música con canciones populares como “Icon” y “Summertime in Paris”. Su estilo musical abarca géneros como el rap y el pop.

Diplo es un influyente DJ, productor y músico estadounidense, conocido por éxitos como “Where Are Ü Now” en colaboración con Justin Bieber y Jack Ü, así como por su trabajo con Major Lazer. Ha sido una figura destacada en la música electrónica y ha trabajado con numerosos artistas de renombre.

