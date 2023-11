¡Lollapalooza 2024 confirma su line up! Finalmente el esperado evento musical reveló a las grandes estrellas que estarán presentes en la nueva edición, en donde conocidos artistas nacionales e internacionales visitarán el país durante el próximo 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Con una edición bastante rockera la productora Lotus reveló a los artistas que componen el esperado line up en donde los fans podrán disfrutar en vivo de los mejores éxitos de los artistas.

¿Cuál es el line up de artistas del Lollapalooza?

Headliners

Blink-

Sam Smith

SZA

Arcade Fire

Limp Bizkit

Artistas confirmados

Hozier

The Offspring

Chencho Corleone

Thirty Seconds To Mars

Phoenix

Jungle

Diplo

Above&Beyond

Meduza

The Blaze

Revisa el line up completo de Lollapalooza 2024 a continuación

Los grandes artistas internacionales que estarán en Lollapalooza 2024

Blink-182 es una banda de rock estadounidense formada en 1992 en California. Los miembros fundadores incluyen a Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker. La banda es conocida por su estilo pop punk y punk rock. Algunos de sus éxitos incluyen canciones como “All the Small Things”, “What’s My Age Again?”, “I Miss You” y “First Date”.

Sam Smith es un cantante británico conocido por su impresionante voz y música pop y soul. Algunos de sus éxitos incluyen “Stay with Me,” “I’m Not the Only One” y “Too Good at Goodbyes.” Ha ganado varios premios Grammy y es conocido por su interpretación emocional y poderosa.

The Offspring es una banda de punk rock estadounidense formada en 1984. Han sido conocidos por éxitos como “Pretty Fly (for a White Guy)”, “the offspring you’re gonna go far, kid”, “You’re Gonna Go Far, Kid” y “Self Esteem“. La banda está liderada por el vocalista y guitarrista Dexter Holland.

Hozier es un cantautor irlandés conocido por su exitoso sencillo “Take Me to Church” y su mezcla de folk, soul y rock. Su álbum homónimo de 2014 y “Wasteland, Baby!” de 2019 han sido muy aclamados. Su música aborda temas sociales y políticos, y su voz distintiva lo ha convertido en una figura destacada en la música contemporánea.

“30 Seconds to Mars” es un grupo de rock alternativo formado en 1998, liderado por el actor Jared Leto como vocalista y su hermano Shannon Leto en la batería. Han tenido éxitos notables como “The Kill” y “Closer to the Edge”.

SZA es el nombre artístico de Solána Imani Rowe, una cantante y compositora estadounidense de R&B y neo soul. Ganó reconocimiento con su álbum debut “Ctrl” en 2017, que recibió elogios de la crítica. Su música a menudo explora temas relacionados con el empoderamiento y las relaciones.

Limp Bizkit es una banda de rock estadounidense conocida por su fusión de rock, rap y metal. Algunos de sus éxitos incluyen canciones como “Break Stuff”, “Nookie” y “Rollin'”. La banda se formó en la década de 1990 y ha sido parte de la escena nu metal, ganando popularidad en esa época.

¿Dónde comprar entradas?

Las entradas El Pase General, Lolla Lounge y Pase Lolla Lounge Premium está a la venta a través de sistema TicketMaster.