Ha llegado el gran día en el que los asistentes del festival Lollapalooza Chile 2024, conocieron su esperada programación musical. Asimismo, ahora el público sabrá quiénes son los intérpretes nacionales e internacionales que darán vida a la nueva edición de este gran evento.

A continuación, te contaremos cuál es el lineup y los músicos y músicas nacionales que se subirán al escenario del festival.

¿Cuáles son los artistas nacionales que estarán en Lollapalooza Chile 2024?

Sabemos que la parrilla musical contará con artistas extranjeros y de nuestro país. De ese modo, las y los artistas de chilenos son: Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Nicole, Saiko, Francisco Victoria, Movimiento Original, Denise Rosenthal, Cami, Congreso, Cease, Pablito Pesadilla, Jere Klein, Kidd Voodo, Aura Bae, Chystem C, Akrilla, Tiano Bless, entre otros.

Las artistas mujeres más escuchadas del último tiempo

Ana Tijoux

La artista francesa chilena es una de las intérpretes nacionales que subirá al escenario con su repertorio lleno de letras de crítica a la sociedad, al sistema neo liberal y al racismo. Asimismo, hace poco la cantante fue elegida por la revista Billboard como una de las raperas más importantes.

Francisca Valenzuela

Es una cantante y compositora e instrumentalista que ha fusionado a lo largo de su trayectoria el pop y rock, creando así, un repertorio con letras sensibles, feministas y que despiertan con mucha fuerza la energía femenina.

Denise Rosenthal

Cantautora y actriz. Denisse siempre nos logra empoderar con sus letras cargadas de poder femenino, en las cuales, puedes refugiarte cuando sientes que no das más. La intérprete estrenó hace poco su nuevo álbum “Supernova”, el cual nace con el fin de trasmitir a las mujeres que pueden ser sus propias heroínas y dueñas de su destino.

Aura Bae

Por otro lado, hay artistas mujeres chilenas que están rompiendo la escena musical. Es el caso de Aura Bae, intérprete emergente que ha estado creando música desde 2020 y ha logrado inspirar a quienes la escuchan con sus letras de desamor, poder femenino y perspectiva frente a la vida.

Hace poco, la cantante fue telonera de Mala Rodríguez, en Club Chocolate, el pasado 20 de octubre, creando una presentación que sorprendió al público y disfrutó de principio a fin.

¿Cuál es el line up completo de Lollapalooza Chile 2024?

En esta nueva edición, Lollapalooza contará con 100 actuaciones que se llevarán a cabo en seis escenarios durante tres días, con pasionales espectáculos que incluyen a Dom Dolla, Rina Sawayama, Dove Cameron, The Blaze, Zhu, Grupo Frontera, Timmy Trumpet, Easykid, Pierce The Veil, King Gizzard & The Lizard Wizard, y muchos más.

A los mencionados, se le suma artistas que están actualmente renovando la escena musical, tales como Jaden, The Driver Era, Nothing But Thieves, Fletcher, Dayglow, León Larrigue, Omar Apollo, Bratty y más.

¿Cuándo y dónde se realizará Lollapalooza Chile 2024?

Lollapalooza Chile se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos.

¿Quedan entradas disponibles?

Sí, quedan entradas disponibles y son la siguientes:

Normal: $347.200 (precio con encargo incluido)

Banco de Chile: $285.200 (precio con encargo incluido)

Costanera Center: $285.200 (precio con encargo incluido)