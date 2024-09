Durante esta mañana se confirmó el line up oficial del Lollapalooza Chile 2025. Con seis headliners, el evento ya tiene confirmados a sus artistas que llegarán a Chile el próximo 21, 22 y 23 de marzo en el Parque de Cerrillos.

Una de las confirmadas más esperadas es Olivia Rodrigo. Y es que hace unos cuantos días se había filtrado la información de que la joven llegaría a la región para así presentarse en los diversos festivales que se hacen durante el mes de marzo.

¿Quién es Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo es una cantante y actriz estadounidense. Con actualmente 21 años, la joven la rompe con su gira “GUTS World Tour” que la ha llevado a recorrer parte del mundo con su música.

Nacida en febrero de 2003, la joven comenzó su carrera en Disney Channel con papeles en programas como Bizaardvark y High School Musical: El Musical: La serie, interpretando a su personaje principal.

Mientras trabajaba en la serie de Disney, firmó con Geffen e Interscope Records durante el 2021 y con esto lanzó su canción debut llamada “Drivers License“. Fue con este sencillo que saltó a la fama luego de que se hiciera altamente popular en TikTok.

Con una fama mundial y una carrera en ascenso es que Olivia también presentó “Deja Vu” y “Good 4 U“, canciones que también se volverían todo un éxito entre los jóvenes.

Con esto, ese mismo año presentó su álbum de estudio debut “Sour“, con este mismo logró ganar tres Premios Grammy y un gran recibimiento de parte de la crítica y también del público.

Años después, Rodrigo llega con “GUTS” su segundo álbum lanzado en septiembre de 2023, con “Vampire” como sencillo del álbum rápidamente logró una gran popularidad y se posicionó en lo alto de las listas de música.

“Bad Idea Right?” y “Get Him Back” forman parte del mismo álbum y también fueron sencillos que lograron un gran debut en las listas.

GUTS World Tour es la segunda gira mundial de Olivia, esto luego de que en 2022 se embarcará en el Sour Tour para promover su disco del mismo nombre. La nueva gira comenzó a finales de febrero en Estados Unidos y estaba planificada para finalizar en octubre tras su paso por Australia, aunque esto cambia luego de su confirmación para presentarse en Latinoamérica.

La gira cuenta con una presentación de un total de 22 canciones, entre las que se encuentran canciones de su primer y segundo álbum de estudio.