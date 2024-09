El Lollapalooza Chile ya dio a conocer el line up oficial para la decimotercera edición a realizarse el 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Esperados debuts llegan a la región con grandes sorpresas y algunos ya esperados entre los fanáticos que ya sonaban hace unos cuantos días en las redes sociales y filtraciones.

Los fanáticos son los más contentos y es que artistas como Foster the People y Tate McRae llegan a presentarse en Chile junto con Zedd y Nathy Peluso.

¿Quiénes son los 6 headliners del Lolla?

Olivia Rodrigo

Una de las más esperadas para esta edición del Lollapalooza era Olivia Rodrigo. Y es que las últimas semanas sonó bastante fuerte como artista que llegaría a la región para presentar su GUTS Tour.

Y es que con su GUTS Tour, Olivia ha recorrido todo Estados Unidos presentando un show sin inugual agotando diversas fechas. Ahora, la joven de 21 años finalmente tendrá su debut en Chile con parte de su gira, haciendo ilusión en varios de sus fanáticos en la región.

Foto: Lotus

Justin Timberlake

El integrante de NSYNC tendrá su debut en Chile con su The Forget Tomorrow Tour y también llama la atención de sus fanáticas. El también actor vendrá a presentar sus grandes éxitos con su tan esperado debut en la región.

La gira no ha estado exenta de polémicas y es que el cantante fue detenido en Estados Unidos por conducir en estado de ebriedad y se transformó en meme por no haber sido reconocido por el policía que lo arrestó, algo que molestó a Timberlake.

Tool

Una de las bandas sin duda más esperadas por los rockeros chilenos es Tool. Y es que desde hace años se esperaba un debut de la banda y esta nunca se había concretado, hasta ahora, que finalmente llegan a Chile y también Latinoamérica en marzo del 2025.

La banda es tan popular en Chile que Santiago es una de las ciudades donde más se escucha a Tool en Spotify, sin duda marcando una popularidad en la región.

Recientemente, Tool ha hecho algunos conciertos en los que se trabaja un set de 12 temas en las que se prioriza gran parte de su repertorio musical.

Alanis Morissette

Alanis Morissette vuele a Chile tras 26 años de su primera visita. La canadiense se convirtió en una de las headliners del Lollapalooza luego de que su nombre sonada fuertemente en las filtraciones durante la semana.

Esta es la tercera vez que se presentará en Chile, esto luego de presentarse por primera vez en 1996 y posteriormente en 1999. Y fue precisamente en su primera visita que incluso se presentó en la TV en “Venga Conmigo”.

Rüful du Sol

El trío australiano de música electrónica retorna a Chile tras una presentación en 2019. Ahora retornan a la región con todo lo mejor del dance y house que ha conquistado diversos festivales y más en el mundo.

Shawn Mendes

El canadiense Shawn Mendes vuelve a Chile tras una presentación en el Movistar Arena en 2023. Con 26 años, Mendes se presentará como uno de los headliners del Lolla de Chile, Argentina y Brasil.

Con canciones como Stitches, Treat you Better también presentará su último trabajó musical con los sencillos Why Why Why y Isn’t that Enough, que formarán parte de su nuevo álbum de estudio llamado Shawn que se lanzará el próximo 18 de octubre.