Este martes se reveló el line up del Lollapalooza Chile 2025.

Mucha expectación tenía el line up del Lollapalooza Chile 2025, con el anuncio de los artistas que vendrán al país. Liderados por Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y Tool; el festival de música tiene a varios artistas emergentes y otros muy reconocidos.

Y uno que ya ha venido a Chile y está bajo los headliners, es la banda Foster The People. Los estadounidenses del género del rock ya vinieron en tres oportunidades al país: en Lollapalooza 2012 y 2015; además de en 2018 en el extinto festival Color Night Lights.

Pero uno de los enganches que tiene la banda es un temazo que hasta el día de hoy aparece hasta en la sopa en TikTok. No por nada ya tiene más de mil millones de reproducciones en Spotify.

La canción más viral de Tiktok llega a Chile

Foster the People, luego de una larga trayectoria de 15 años, volverán a Chile y con una canción que ha traspasado todas las fronteras.

Nos referimos a Pumped of Kicks, tema que en 2011 fue nominado a mejor canción del año en los MTV Awards y que hoy se ha convertido en casi un himno en un montón de videos en TikTok:

Esta canción de casi 4 minutos tiene una temática muy profunda, sobre todo el problema social de las armas en Estados Unidos, especialmente en jóvenes. Tema que tiene en Spotify 1.888.864.702 reproducciones a la fecha.

Por lo mismo, se ha usado en un video en particular de la serie The OA en que unos jóvenes llegan a un colegio y suena la canción:

Claro que el tema en sí no trata de los tiroteos en las escuelas, como muchos creen, pero sí en el problema de las armas. En la canción, la letra habla de un chico perturbado y con pensamientos homicidas llamado Robert.

“Siento que los jóvenes en nuestra cultura se están volviendo cada vez más aislados. Es una especie de epidemia. En lugar de escribir sobre víctimas y alguna tragedia, quería entrar en la mente del asesino, como lo hizo Truman Capote en In Cold Blood. Me encanta escribir sobre personajes. Ese es mi estilo. Me gusta mucho meterme dentro de las cabezas de otras personas y tratar de caminar en sus zapatos”, fue lo que explico el vocalista y escritor de la canción, Mark Foster.

Llegan a Chile

Foster the People marcan entonces su regreso a Chile en el Lollapalooza 2025, que se realiza los días 21, 22 y 23 de marzo de ese año en el Parque Cerrillos. Festival que tiene a la venta sus entradas y el line up completo anunciado. Eso sí, faltan los días en que se presentará cada uno.