The Batman 2 fue retrasada: Conoce cuándo se estrena la secuela con Robert Pattinson

Hace dos años que se estrenó The Batman, la película protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz que deslumbró durante su estreno por la gran pantalla, recaudando 772 millones de dólares en la taquilla mundial, logrando tener un prometedor escenario con el servicio de transmisión Max de Warner Bros Discovery.

La película dirigida por Matt Reeves no se incluye en el universo de James Gunn, pero eso no es gran problema para el cineasta que se encuentra en preparación de un film que seguramente dará que hablar. Por ese lado, se reveló que la cinta no se estrenará en la fecha estimada sino que hubo un retraso inesperado.

¿Cuándo se estrena The Batman 2?

La película tenía un estreno fijado para el día 3 de octubre de 2025, sin embargo su lanzamiento será para el día 02 de octubre de 2026.

El motivo se debe a la huelga de guionistas de Hollywood que comenzó en el 2023 y que generó como consecuencia el atraso de diversos proyectos cinematográficos.

¿Hay detalles de la historia?

Hasta el momento no se ha revelado detalle alguno sobre cuál será el argumento en la segunda parte del film, pero lo más probable es que se retomará desde donde quedó la historia al final de la primera entrega, lo cual nos da pistas de una especie de posible salvación para la ciudad de Gotham, una lugar que hasta entonces parecía condenada a la abandono.

De acuerdo reportes, tanto Reeves como Pattinson han demostrado interés en incorporar villanos en ‘The Batman 2′ a Mr. Frío, la Corte de los Búhos, el Hombre del Calendario o a Hush. Incluso, no estaría exento el legendario enemigo del super héroe, el Joker.

Por último, si no has visto la película, puedes hacerlo a través de la plataforma MAX.