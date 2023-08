Este domingo todos debíamos celebrar la salida de Trinidad de Gran Hermano, pero esta victoria de los televidentes se vió opacada por el ataque de Lucas a Pincoya cuando decidió botar todo lo que tenía en su interior al ver que la tripulante de cabina era la nueva eliminada.

Y es que este hecho que posteriormente se transformó en una pelea dejó intranquilos a los televidentes de CHV y PlutoTV quienes vieron en vivo como el influencer se dedicó a despotricar contra la chilota, todo esto mientras su familia estaba presente en el estudio.

Con denuncias al CNTV

Desde el programa durante la noche del domingo los televidentes que presenciaron en vivo este ataque verbal contra la chilota decidieron acudir inmediatamente al CNTV y realizar sus denuncias.

Gracias a la acción de los usuarios de redes sociales, la página de denuncias del Consejo Nacional de Televisión estuvo caída durante varios minutos ya que al parecer fueron miles que denunciaron este hecho ocurrido en vivo.

Y es que el participante no contento con todos sus dichos amenazó a Jennifer diciéndole que le iba a hacer la vida imposible toda la semana hasta que se vaya eliminada, esto porque él y todos sus compañeros la quieren fuera.

“Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a w*biar yo. Vamos a fumigar, los guarenes no son bienvenidos en la casa. Te voy a w*biar cada vez que hables, toda la semana, no vai a hablar nunca más fuerte. No sabí hilar más de dos palabras”, fue uno de sus dichos, esto después de llamarla “guarén de circo“.

Asimismo, los usuarios de twitter criticaron la no intervención de JC y Diana quienes no entraron nuevamente a la casa para detener la verborrea de Lucas hacía Jennifer.

Esto generó un repudio en redes sociales y desde ya los usuarios llaman a denunciar el programa de ayer y además también mencionaron que iban a acudir a comentar las redes sociales de los auspiciadores del reality show, para así lograr que hayan consecuencias por el actual del influencer.