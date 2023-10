Han sido días intensos en Gran Hermano, tras el segundo repechaje, ingresarán nuevos integrantes a la casa más famosa del mundo. Por ese lado, ya está confirmado el nombre de Skarleth y Lucas Crespo. De ese modo, durante una conversación con Panchito y Tatán, se reveló lo que decían afuera los jugadores, y Papá Lulo, dio a conocer un cara a cara con Bambino tras burlarse de él.

Papá Lulo encaró en seco a Bambino

Tal como lo dijimos anteriormente, en la cocina estaba Sebastián y Panchito, cuando el chico reality le pregunta qué dijo Lucas Crespo de él estando afuera. “¿Y este otro hue.. del Lucas, qué decía afuera?, a lo que Panchito responde, “no te puedo contar”.

Sebastián le insiste ya que ellos vienen de afuera y pueden conversar de esas cosas. Finalmente, Panchito no recuerda, pero comenta cuando encaró a Bambino debido a que el ex participante eliminado dijo que “tiene una tuerca en el cerebro”.

Tras esto, Papá Lulo reveló que, “cuando llego ese día a buscarme el Uber, le dije aquí tiene la cabeza con tuerca en el cerebro”. “¿Y qué te dijo?, respondió Sebastián Ramírez, y Panchito dice, “se cag.. entero”.

Bambino no le da tregua a Sebastián

En el estudio de Gran Hermano, Fernando admitió que tenía a alguien en mente, y esa persona no resultó ser ni Rai ni Alessia, sino Sebastián Ramírez. Es importante destacar que cuando Sebastián ingresó, hizo varias bromas relacionadas con Bambino, afirmando que era como una “planta” y que no había hecho nada durante su estadía en el encierro.

Tras sus declaraciones, la conductora le preguntó a Bambino, si ese acercamiento era para entablar una amistad u otras intenciones, a lo que el ex participante declara que, “lo que pasa es que el Seba mientras yo estuve dentro, me ofendió bastante hablaba mal de mi, y yo como soy super educado y estaba en la tele tampoco le iba a responder me hacía el tonto me quedaba callado. Ahora lo sigue haciendo y yo no estoy dentro”.

Al escucharlo, Diana le dice “te molesta lo de la planta” y Bambino responde “no no por último que me lo diga Vivi, una persona que aportaba dentro, el Seba no hace ni una wea tampoco. Y lo que me molesta también del Seba es que sigue hablando de mí y yo ya no estoy no existo en ese programa” finalizó.

Bambino tiene duro cruce con Rai

En el programa, Bambino empezó diciéndole a Rai “Bueno mucho gustó no te conocía, te deseo lo mejor si te toca entrar. Decirte y aclararte que lo mío con Alessia ya es una etapa cerrada, te deseo lo mejor con ella, si les resulta bien y sino bien también no olvidemos que esto es un juego y si te toca ir aprovecha tu oportunidad creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, y nada dale con todo” finalizó.

“Que bonito este cara a cara es como amistoso” comenta Diana Bolocco, para después darle la palabra a Rai, quién comienza diciendo que “Por mi parte lo mismo, tampoco te conozco por ahí he escuchado algunos comentarios, se han dado a conocer un poco tus valores como persona pero realmente yo no te conozco a ti, entonces por lo mismo hay que darle el tiempo a cada uno para conocerse”.

Luego, agrega que “mientras si tu estas bien, tu querí que todo esté bien se va a mantener todo bien adentro, y también he escuchado que querías dejar algunas cagadas por ahí así que, o vender el anillo no sé. No te conozco no sé cuáles son tus reales intenciones así que las podríamos conocer vamos a ver ahí pero por mi parte todo bien porque no te conozco, solo he escuchado de ti” finalizó.