Nadie está salvo de acoso laboral, una de las problemáticas más frecuentes en el mundo del trabajo y que no permite una convivencia respetuosa y humanitaria. Asimismo, la periodista Scarleth Cárdenas, ex conductora de TVN y presidenta de Corporación Yo Mujer, que ayuda a mujeres con cáncer de mama, es otra vez es denunciada por acoso.

La denunciante es la jefa técnica, la periodista Bárbara López, profesional que trabajaba a la par de Scarleth y es respaldada por otras funcionarias.

¡De nuevo! Scarleth Cardenas es denunciada por acoso laboral

De acuerdo a un reportaje de Meganoticias, la profesional reveló detalles del comportamiento de Cárdenas que la impulsaron a tomar medidas judiciales. Contó que la ex conductora no le gustó las fotos que capturó y la retó de forma despectiva.

“Me denosta de mi calidad de profesional por no hacerlo como ella, y me ha sacado en cara que en qué universidad me regalaron el título”, aseguró.

De ese modo, López afirmó que estas conductas eran constantes. “Empecé a tenerle miedo. Me retaba y yo me ponía a llorar. Trataba de que ella no lo notara. (…) Empecé a sentirme poca cosa”, sinceró.

Incluso, una asistente social de la corporación respaldó sus declaraciones: dijo que había “temor de que llegue a la oficina”.

Cabe señalar que esto se dio a conocer por primera vez públicamente hace 10 años, luego de que una psicóloga con 10 años en la corporación acusó que Cárdenas habría prohibido a sus compañeras comunicarse con ella durante su prenatal y que luego de regresar al trabajo, después de su permiso, le habían quitado su oficina.

Finalmente el medio quiso conocer la versión de la denunciada, pero el equipo de Cárdenas no ha brindado respuesta. Hasta el momento, la indagatoria interna quedó a cargo de la exministra Laura Albornoz, que trabaja como asesora externa de Yo Mujer.