El pasado 29 de marzo, Viernes Santo, nos enterábamos mediante las redes sociales de Faloon Larraguibel que, en la previa a su ingreso a Ganar o Servir, sufrió el robo de todas sus pertenencias.

Mediante historias de Instagram, la ex Yingo se mostró afectada por lo sucedido y además reveló que todo le fue sustraído de su auto durante la noche del viernes.

Hay que recordar que días antes, Larraguibel había sido anunciada como una nueva participante de Ganar o Servir y actualmente desde este fin de semana todos van en camino a Perú para encerrarse y comenzar las grabaciones.

Evalúo aproximado

Tras lo sucedido con la ex conductora de Zona Latina, Carabineros informó que personal de la Tenencia Carreteras de Melipilla concurrió “a un servicentro ubicado en la ruta 78 con la finalidad de ver a una persona que había sido víctima de robo de accesorios al interior de su vehículo particular“.

La información fue revelada por el teniente Gonzalo García Silva, oficial de la ronda de la Prefectura Tránsito y Carreteras a Las Últimas Noticias.

Según se reveló en la denuncia, el robo habría ocurrido cerca de las 23:00 horas y el monto aproximado de lo robado estaría avaluado en 20 millones de pesos.

Y es que en las historias compartidas por la misma ex Zona Latina, mencionó que hasta la ropa de sus hijos fue sustraída desde su auto de uso personal.

“Perdón, perdón, perdón. Pero me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo, todo, todo. Traía las maletas y se llevaron todo estos perros de mierda. Se llevaron la ropa de los niños, mis maletas. Se llevaron todo estos malditos. No puedo creerlo“, mencionó afectada en sus historias.

Después de lo sucedido el día viernes, Faloon no se ha referido nuevamente a lo ocurrido y no ha querido hablar con la prensa.