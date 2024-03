Una compleja noticia reveló Faloon Larragibel a través de sus redes sociales, en donde denunció el robo de sus pertenencias la noche del pasado Viernes Santo.

En sus historias de Instagram, la influencer y comunicadora estaba visiblemente afectada por lo sucedido y mostró como quedó su auto tras el violento asalto.

Faloon es víctima de un robo

“Perdón, perdón, perdón, pero me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo, todo, todo, todo… Traía las maletas y se llevaron todo estos perros de mier**”, comenzó señalando entre lágrimas en el registro que compartió en sus redes.

“Se llevaron la ropa de los niños, mis maletas. Se llevaron todo estos malditos. No puedo creerlo“, agregó en el registro.

Faloon se suma a ¿Ganar o Servir?

La también presentadora fue anunciada hace algunos días como la nueva participante del reality de Canal 13, en donde compartirá con los ya confirmados Oriana Marzoli, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Gabriel “Coca” Mendoza, Botota Fox, Pangal Andrade y Gala Caldirola entre otros.

La ex Yingo señaló tomó la decisión de ingresar luego del episodio de violencia intrafamiliar que vivió a manos de su ex pareja, el futbolista Jean Paul Pineda.

“Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy”, señaló Faloon tras el anuncio.

“Quiero volver a encontrar a esa Faloon que fui, porque he estado tanto tiempo preocupándome de otras personas, que uno se olvida. Hace mucho rato que no pienso en mí, debo ponerme en primer lugar, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien”, agrega.

“Con este episodio que me pasó agarré un poquito de vuelo y dije que tengo que limpiar esta cuestión de raíz, borrar todo el pasado y volver de nuevo a mí. Va todo de la mano, está todo conectado. Esto es un renacer, voy a luchar para que sea así, porque tengo ganas de volver a empezar”.