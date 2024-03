Hay bandas que marcan época y sin duda Blink 182 ha sido una de ellas, los californianos son el ejemplo claro de las bandas pop punk/pop rock surgidas a finales de los 90’ y principio de los 2000 en Estados Unidos y por ello, no sorprende el gran interés que tuvo durante la segunda jornada del Lollapalooza 2024.

La banda conformada por Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge por fin hizo su debut en Chile, tras una espera de 31 años, incluida una sufrida baja de los estadounidenses para la edición 2023 del Lolla.

Blink 182 paga su deuda con Chile y se posiciona entre lo mejor del Lollapalooza 2024

El formato del Lollapalooza no considera conciertos largos, sin embargo, Blink 182 se las ingenió para romper récords y sin duda la presentación realizada este sábado en el Parque Cerrillos entrará a la historia como una de las más extensas en cuanto a canciones interpretadas nos referimos.

Así es, porque si bien los californianos tocaron solamente una hora y 30 minutos, interpretaron un total de 26 canciones.

Todo comenzó a las 21:00 horas exactas con “Anthem Part Two”, tema que fue vitoreado por los miles de fanáticos que repletaron a esa hora el Cenco Malls Stage, escenario principal del Lolla 2024.

Tras esto llegó “The Rock Show”, tema perteneciente a Take off Your Pants and Jacket (2001), uno de los grandes clásicos de los norteamericanos y que marcaron el inicio de la maratón musical de Blink 182 continuó con otros temas como; “Family Reunion”, “Wendy Clear” y “Feeling This”.

La presentación musical muchas veces se ve interrumpida por la especial relación que tienen Hoppus y DeLonge, quienes durante gran parte del concierto bromearon, se insultaron y conversaron con el público.

Travis Barker en tanto, en lo suyo, siendo parte esencial del show con una gran técnica en los solos de batería de cada tema en vivo, ganándose más de una vez los aplausos de la audiencia.

Blink 182 continuó con su show interpretando sin descanso una gran variedad de temas, entre los que se encontraban “Violence”, “Reckless Abandon”, “Dumpweed”, “Happy Holidays, You Bastard” y una de las más esperadas del show, “Stay Together for the Kids”, entre otras, sin embargo, un momento bien particular se vivió al final de esta, ya que la productora interrumpió el show de los californianos para hacer una alerta de seguridad, invitando a “todas las personas que estén detrás de las carpas den cinco pasos hacia atrás a la cuenta de tres”, situación que no fue fácil y que el público a la hora del conteo respondió con un masivo “chupa…”, situación que en un principio sacó carcajadas tanto en el público como en el mismo personal solicitante, pero que tras unos minutos de detención generó una pequeña tensión.

La situación se mantuvo igual por algunos minutos hasta que tuvo que interceder el propio Hoppus, que fiel a su estilo señaló “Sé que somos sensuales y quieren que estemos cerca, pero queremos que la gente esté a salvo, queremos que vayan a casa. Los amamos a todos”, dando a pie a otra seguidilla de temas.

Finalmente, el show continuaría y a pleno luz de la luna con una serie de elementos en su concierto, incluyendo fuegos artificiales y la tradicional “challa”.

Tras el reinició del show con “Down”, vendría una seguidilla de hits del más alto nivel, comenzando con “I Miss You”, sencillo perteneciente al quinto álbum de estudio, llamado Blink-182 (2004) y que fue coreado por los miles de presentes que a esa hora se hacían presentes en el Censo Malls Stage, posteriormente continuó la explosión de energía con “What’s My Age Again?”, “First Date”, “All the Small Things” y “Dammit”.

Tras un breve final falso donde un porcentaje importante del público casual se había ido del escenario, Blink 182 regresaría al escenario para interpretar una última canción antes de irse, se trata de “One More Time”, tema lanzado por los estadounidenses el año 2023 y que pertenece a su disco homónimo.

En resumidas cuentas, Blink 182 se posicionó como el show más importante en lo que va del Lollapalooza 2024, si habrá o no influido la no venida el 2023 o que simplemente gran parte de la generación Z creció viendo sus vídeos en MTV, jugando Tony Hawk o simplemente viendo su aparición en American Pie, pero una cosa es clara, la cantidad de gente que acapararon los estadounidenses en esta jornada no se ha visto en otra presentación durante este evento.

Punto a parte a la gran simpatía que ejercen DeLonge y Hoppus durante la presentación, quienes entremedio de la veintena de temas, siempre tuvieron un segundo para bromear y hacer parte de la broma al público presente.