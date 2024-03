Blink 182 es una de las bandas más esperadas por los fanáticos chilenos. Gran decepción causó entre los seguidores al saber de su bajada en Lollapalooza 2023. En la pasada edición, la banda era headliner y muchos compraron la entrada sólo para verlos. Sin embargo debieron esperar hasta este año para poder disfrutar del repertorio que tienen para esta noche.

¿Por qué Blink 182 se bajó de Lollapalooza Chile 2023?

La noticia se dio a conocer debido a un video difundido por la productora Lotus, en elque Tom DeLonge pidió disculpas a sus fans y lamentó la cancelación de sus conciertos debido a un “loco accidente” sufrido por el baterista Travis Baker, el que “nadie vio venir”.

El accidente consistió en que Travis Barker sufrió una lesión en los ligamentos del dedo anular derecho a principios de febrero, lo que en ese momento, puso en duda si la banda se presentaría en nuestro país.

“Es muy triste. Era uno de los más grandes shows que daríamos (…) Planeamos volver en 2024. Los amamos y nos vemos pronto”, complementó.

Por otro lado, en ese momento, la organización aseguró que “nos complace compartir que la banda ha confirmado que regresará y actuará en la próxima edición de Lollapalooza Chile, en 2024″.

¿A qué hora se presenta Blink 182 en Lollapalooza Chile 2024?

La banda estadounidense se presenta de las 21:00 y hasta las 22:30 en escenario Cenco Malls Stage.

¿Dónde ver Lollapalooza online?

El festival puedes verlo en vivo por el canal de YouTube de Chilevisión, como también su página web. Por otro lado, también puedes hacerlo por el servicio streaming de Pluto TV.

¿Quiénes se presentan hoy sábado 16 en Lollapalooza Chile 2024?

Los intérpretes y bandas que se presentan son los siguientes: