El Lollapalooza Chile se realiza en el Parque Bicentenario de Cerrillos este 15, 16 y 17 de marzo. El festival una vez más se toma la comuna y nos trae tres días completos de grandes invitados los que llenaran los distintos escenarios ubicados en el recinto.

Uno de los invitados más esperados es Blink-182, mismo que el año pasado cancelaron su presentación debido a problemas de salud de su baterista, Travis Barker.

Ahora, este 2024, la banda cumple su promesa y llega a Latinoamérica para así presentar su gira ante sus fanáticos. Con esto, ahora si llegan a Lollapalooza Chile 2024.

El trío se presentará este sábado 16 en el Cenco Malls Stage y tendrá una hora y media completa de show para los asistentes siendo los encargados de cerrar la noche en ese escenario que tiene en el line up de hoy que también tiene a grandes bandas o artistas como The Offspring, Chencho Corleone, Francisca Valenzuela, Movimiento Original, Kidd Voodoo, José Madero, Pablito Pesadilla y más.

¿Cómo y a qué hora ver a Blink en vivo?

Blink se presentará a las 21:00 horas en el Cenco Malls Stage y aquellos que no pudieron ir al Lolla también podrán verlos totalmente en vivo en sus casas. Y es que gracias a la alianza de Lollapalooza Chile con CHV es que podrás ver el show en la comodidad de tu hogar.

El festival tendrá una transmisión especial en streaming durante los tres días de evento. Y es que podrás ver a Blink-182 desde un canal especial de Lollapalooza Chile en la aplicación de Pluto TV y también en el YouTube de Chilevisión.

Asimismo la presentación de la banda también se podrá ver en vivo mediante el sitio web de Chilevisión en chilevision.cl. Inicialmente se pensó que se podrían ver las presentaciones en TV abierta pero finalmente CHV aclaró que solo en las dos señales mencionadas se podrá ver en vivo.

Sobre el horario a partir de las 21:00 y hasta las 22:30 horas de la noche podrás ver la presentación de los estadounidenses en ambas señales mencionadas anteriormente totalmente en vivo.

¿Cuál es el line up y horarios de hoy sábado 16 de marzo?

BLINK-182 – ARCADE FIRE – The Offspring – Chencho Corleone – Diplo – The Blaze – Doom Dolla – Francisca Valenzuela – MK – Fletcher – Movimiento Original – Dalex – Cami – Kidd Voodoo – Glup! – Monsieur Periné – Pablito Pesadilla – Francisco Victoria – Rainao – Andres Nusser – Los Miserables – Tronic – The Alive! – Fármacos – José Madero – BB Trickz – Verito Asprilla – DJ Tee – Lua Lacruz – Red Bull Batalla – Rootz Hi-Fi – Aura Bae – Tenemos Explosivos – Ratoncitos Dulces Sueños – De tu cuna a tu tumba – Orquesta FACH – Mombasa

Escucha algunos de los grandes éxitos de Blink-182