No queda nada para el Lollapalooza 2024 y tanto en Argentina, Brasil y Chile; se vivirán jornadas de alto impacto con lo mejor de la música internacional en el festival al aire libre.

Bandas como Blink-182 y Limp Bizkit; además de artistas como Sam Smith o Feid; le darán vida al cartel de este año.

Si aún no lo conoces, revisa a continuación el line up oficial y actualizado del Lollapalooza Chile por día:

Line up Lollapalooza Chile 2024:

Viernes 15 de marzo:

FEID – LIMP BIZKIT – Hozier – Thirty Seconds to Mars – Meduza – Zhu – Jessie Reyez – King Lizard & The Lizard Wizard – Pierce The Veil – Overmond – Dayglow – Dombresky – Bresh – Kenia OS – Ximena Sariñana – Akriila – León Larregui – El mató a un policía motorizado – Latin Mafia – Los Pericos – Muerdo – Gale – Diamante Eléctrico – Bhavi – Ceaese – Tiano Bless – Bratty – Machuca – Bad Milk – Florian – Rootz Hi-Fi – El Significado de las Flores – Cigarbox Man – School of Rock – Guaypes Club – Pulentos – Tikitiklip

Sábado 16 de marzo:

BLINK-182 – ARCADE FIRE – The Offspring – Chencho Corleone – Diplo – The Blaze – Doom Dolla – Francisca Valenzuela – MK – Fletcher – Movimiento Original – Sky Rompiendo – Cami – Kidd Voodoo – Glup! – Monsieur Periné – Pablito Pesadilla – Francisco Victoria – Rainao – Andres Nusser – Los Miserables – Tronic – The Alive! – Fármacos – José Madero – BB Trickz – Verito Asprilla – DJ Tee – Lua Lacruz – Red Bull Batalla – Rootz Hi-Fi – Aura Bae – Tenemos Explosivos – Ratoncitos Dulces Sueños – De tu cuna a tu tumba – Orquesta FACH – Mombasa

Domingo 17 de marzo:

SZA – SAM SMITH – Jungle – Phoenix – Above & Beyond – Grupo Frontera – Timmy Trumpet – Omar Apollo – Anita Tijoux – Congreso – The Driver Era – Nothing But Thieves – Jere Klein – Loud Luxury – Saiko (Esp) – Denise Rosenthal – Nicole – Saiko – Easykid – DJ Who – Alejo – Los Mesoneros – NSQK – Chystemc – Gonzale Yañez – Yami Safdie – Taiu – Facebrooklyn – Laia – Ambar Luna – Estoy Bien – Rootz Hi-Fi – LSV – Kinmakirú – Hola Flinko – Organik – Payaso Plim Plim – El Barco Volador

¿Dónde comprar entradas para Lollapalooza Chile?

Los tickets están disponibles en Ticketmaster.cl; ya sea para un pase diario para la jornada que tu elijas, o bien para ir los tres días. Quedan entradas para las generales pero también las premium como Lolla Lounge o Lolla Lounge Premium.

¿Quién transmite en vivo el Lollapalooza Chile?

Además de quienes asistirán al festival, los chilenos tendrán la oportunidad de verlo en vivo en caso de que no puedan asistir al Parque Cerrillos.

Esto porque recientemente Chilevisión anunció que transmitirá en vivo el Lolla Chile tanto por la televisión abierta como en las señales online de chilevision.cl y de Pluto TV.