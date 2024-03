El próximo 15, 16 y 17 de marzo se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos el Lollapalooza Chile. Una nueva edición del evento se tomará nuevamente el gran espacio en la comuna de Cerrillos y nos traerá tres días llenos de música.

Con aún entradas disponibles te invitamos a conocer a las grandes bandas de rock que nos acompañarán este año en el evento el que ya emociona a los fanáticos que esperan ver a sus artistas favoritos en vivo.

El rock se toma el Lolla

A diferencia de años anteriores esta nueva edición del Lollapalooza tendrá una gran presencia de bandas de rock. Y es que todo comienza con la llegada, por fin, de Blink-182 la banda que finalmente cumplirá su promesa con Chile y Sudamérica.

Los estadounidenses se presentarán el día sábado en el festival en el Cenco Malls Stage, uno de los escenarios principales para cerrar la jornada.

Ellos no son los únicos y es que Limp Bizkit llega con su nu-metal y rap rock y harán presencia el día viernes en el Banco de Chile Stage.

El punk rock se hará presente con The Offspring quienes se presentarán en el mismo stage que Blink pero mucho más temprano el mismo día. Por otro lado el rock alternativo de Thirty Seconds to Mars también tendrá su lugar junto con The Driver Era y Nothing But Thieves.

La banda indie de rock francesa Phoenix también tendrá un espacio en el Lolla junto con el post hardocre de Pierce The Veil. Ambas tendrán presentaciones el domingo y el viernes.

Pero eso no es todo y es que King Gizzard & The Lizard Wizard también se suman con una presentación única en el Lolla de este año el día viernes en el Alternative Stage.

De igual forma las bandas latinoamericanas de rock como Tronic, El Mató a un policía Motorizado y Gigarbox Man también estarán presentes en esta edición del festival.

De igual forma puedes revisar el line up completo a continuación: