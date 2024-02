Queda menos de un mes para una nueva edición de Lollapalooza 2024 en Chile, Argentina y Brasil. Y uno de los headliners más apetecidos está haciendo noticia estos días en su gira por Oceanía.

Se trata de Blink-182, que en febrero continuó con su tour de regreso por varias ciudades de Australia. Gira que los traerá a Chile el sábado 16 de marzo en una jornada que también tendrá a Arcade Fire, The Offspring, Diplo, Kidd Voodoo, Francisca Valenzuela y más.

Y lo publicado estos días es el setlist de la banda, que ya se viene repitiendo en esta gira y bien podría ser la que repitan en sus presentaciones en Sudamérica.

¿Cuál es el setlist de Blink-182 este 2024?

Una ausencia se tomó las dudas de los fanáticos, y es que una canción del álbum de 2003 no está en el setlist en ninguno de los shows en Australia. Se trata de Always, que por ahora no ha sido incluida y deja la incertidumbre si no estará tampoco en la gira por Sudamérica.

Revisa el setlist a continuación del último concierto de Blink 182 (17 de febrero):

Anthem Part Two The Rock Show Family Reunion Man Overboard Feeling This Violence Up All Night Dysentery Gary Dumpweed MORE THAN YOU KNOW EDGING DANCE WITH ME Aliens Exist Happy Holidays, You Bastard FUCK FACE Stay Together for the Kids Down ANTHEM PART 3 Bored to Death I Miss You TURPENTINE What’s My Age Again? First Date All the Small Things Dammit ONE MORE TIME

Además de Chile, Argentina y Brasil en Lollapalooza, Blink-182 también se presentará en otros países de Sudamérica en shows en solitario.

En Perú estará el 12 de marzo, entre el 19 y 21 en Paraguay; entre el 21 y 24 en Colombia pero en el Festival Estéreo Picnic.

Recordar que el grupo iba a venir en 2023 a Lollapalooza en el inicio de su tour, pero una lesión de su baterista Travis Barker los bajó a pocas semanas del show.

Puedes comprar entradas para Lollapalooza Chile en Ticketmaster.