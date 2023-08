En una inesperada renuncia, este sábado se confirmó que el reconocido chico reality, Sebastián Ramírez, abandona la competencia de Chilevisión, tras cumplir casi tres semanas de encierro en la casa más famosa del mundo.

A través de sus redes sociales, la producción compartió la noticia y señaló que el ex participante de Doble Tentación, Amor a Prueba, Mundos Opuestos 2, Pareja Perfecta y Resistiré, decidió no continuar en el encierro. “Sebastián no pudo más y salió del reality más famoso del mundo”, señalan en la publicación. Por lo mismo, muchos se preguntan que pasará con la Placa de Eliminación de esta semana, puesto que él era uno de los nominados.

¿Cómo queda la Placa de Eliminación tras la renuncia de Sebastián?

Sebastián era uno de los nominados por sus compañeros, sin embargo, tras su renuncia, la placa queda de la siguiente manera: Jennifer (Pincoya), Constanza y Viviana. Mientras que Skarleth, quien también estuvo en zona de peligro, fue salvada por Alessia, la inmune de la semana.

¿Cómo eliminar en Gran Hermano?

Para votar por alguno de los participantes que se encuentran en Placa de Nominación, debes enviar un SMS al número 3331 con el nombre del jugador a quien quieres eliminar.

Asimismo, también puedes votar a través del siguiente enlace y pagar a través de Mercadopago, en donde podrás votar entre 1, 10 o 20 veces, con un valor de $490, $3.990 y $6.990. INGRESA AQUÍ PARA VOTAR ONLINE.

También puedes escanear el código QR que aparece a continuación.

¿Cuándo son las eliminaciones en Gran Hermano?

Los capítulos de eliminación en donde un participante debe dejar la casa por decisión del público se realizan los domingos por las pantallas de CHV o Pluto TV, a partir de las 22.30 horas.