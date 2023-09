Durante el programa de eliminación de Gran Hermano Chile de este martes en la noche se nos reveló que durante esta semana no se eliminará a un nuevo participante sino que se llevará a cabo el proceso de repechaje del programa.

Los ex participantes serán votados por sus compañeros y aún no sabemos cuántos volverán a ingresar a la casa estudio y si existirá una votación popular para este nuevo ingreso.

¿Quiénes son los participantes que pueden reingresar?

Son 12 los ex participantes de Gran Hermano que han sido eliminados por el público en el reality de CHV. En total son 14 los ex participantes y de ellos Sebastián renunció y Rubén fue expulsado por producción por las acusaciones de Scarlette.

De estos 12 participantes que podrían volver a ingresar Benjamín, Maite y Mónica han mencionado que no quieren volver a ingresar a la casa nuevamente para el repechaje. Las razones son varias pero los primeros dos no decidieron sumarse a esta instancia debido al odio desmesurado en redes sociales. Mientras tanto Mónica destacó que no ingresaría nuevamente por el cansancio que le supuso el encierro.

Puedes revisar la lista completa a continuación:

Benjamín Lagos

Estefanía Galeota

Francisco Arenas

Ariel Wuth

Trinidad Cerda

Lucas Crespo

Francisca Maira

Skarleth Labra

Fernando Altamirano

Viviana Acevedo

Alessia Traverso

Maite Phillips

Se desconoce si la producción dejará que los participantes puedan votar por Sebastián Ramírez para volver a ingresar debido a su renuncia de la competencia, por lo tanto no se encuentra en la lista definitiva.

¿Cómo será el repechaje?

Tenemos pocos detalles de cómo será el repechaje pero este miércoles los participantes deberán votar, como si fueran a nominar, por dos participantes que quieren que vuelvan a ingresar a la casa. Tendrán dos votos para uno y un solo voto para otro.

De esto se debería formar una placa y se desconoce cómo se elegirá quiénes reingresaran y si existirá votación popular del público. Pero se espera que este miércoles en el programa estelar se den más detalles de cómo se hará esta nueva votación.