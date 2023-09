Gran Hermano anunció durante la Gala de Eliminación de este domingo que Rubén ha sido expulsado de la competencia, tras denuncia de Scarlette.

Julio César Rodríguez se refirió a la salida de Rubén del espacio. “Ella se sintió vulnerada por otro jugador que es Rubén (…) Hemos decidido apartar definitivamente y para siempre a Rubén de la casa”.

Acerca de la decisión de Gran Hermano, Scarlette señaló: “Es un tema super delicado, mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien y mucho menos enlodar el programa. a muchas mujeres les ha pasado que nos hemos sentido así de incomodas y pasadas a llevar”.

“Me siento agradecida por el apoyo de mis compañeros que me creyeron y estuvieron apoyándome desde el minuto cero. Quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y conforme, contenta con el apoyo de los demás”.

“Que esta situación no me afecta y no me defina a mi como persona ni como participante”, expresó Scarlette.

La situación que generó la expulsión de Rubén

La jornada de este sábado se viralizó en redes sociales un fragmento de una conversación entre el ex carabinero y la nueva jugadora del espacio, Scarlette, la cual generó repercusiones en los televidentes, quienes pidieron la expulsión de Rubén.

“Oye Rubén lo que pasó anoche, igual quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, mientras Rubén respondió que “no voy a confundir nada contigo, yo te veo como amiga”, a lo que la joven responde: “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo…”, se escucha en la conversación.

Tras esto, la producción emitió un comunicado revelando que Rubén fue suspendido del espacio “con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”.

Agregando que ambos están con contención sicológica “que permita velar por su salud y bienestar. Este apoyo es extensivo también para el resto de los jugadores de Gran Hermano Chile que así lo requieran”, concluye la misiva.