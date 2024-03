No queda nada para que comience la nueva edición de los nuevos Premios de la Academia, el evento más importante de Hollywood, en donde finalmente, se revelará cuales son las producciones que se llevarán el Oscar 2024 en las distintas categorías.

En un año lleno de aplaudidos estrenos y grandes producciones, son muchas las películas que se encuentran nominadas en múltiples categorías. Por lo mismo, muchos se preguntan cuál es la producción que más nominaciones obtuvo en los Oscars, resultado que se revelará la noche de este domingo.

¿Qué películas tiene más nominaciones en los Oscars 2024?

Quien lidera la nueva edición de los Oscars es Oppenheimer, quien enfrenta la carrera por la estatuilla con 13 nominaciones, incluido Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Montaje, Mejor Guión Adaptado, Mejor Diseño, Mejor Vestuario y Mejor Sonido.

Seguido de cerca por “Poor Things”, película protagonizada por Emma Stone, que obtuvo 11 nominaciones.

“Killers of the Flower Moon”, un drama criminal histórico sobre una gran conspiración para robarle a la nación Osage su riqueza petrolera, recibió 10 nominaciones.

Mientras que “Barbie”, el mayor éxito de taquilla del año pasado, obtuvo ocho nominaciones, incluida Mejor Película, Sin embargo, Greta Gerwig, la directora de la película, y Margot Robbie, su estrella y productora, quedaron excluidas de la nueva edición.

“Anatomía de una caída” está nominada este año en cinco categorías, incluidas mejor película, mejor director, Mejor Montaje y Mejor Guión Original y mejor actriz.

“Oppenheimer”, “Barbie” y “Killers of the Flower Moon” obtuvieron nominaciones a mejor película. A ellos se unieron “Poor Things”, “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “The Holdovers”, “Maestro”, “Past Lives” y “The Zone of Interest”.

Por primera vez, tres candidatas a mejor película “Barbie”, “Past Lives” y “Anatomy of a Fall”, fueron dirigidas por mujeres. Sin embargo, solamente Justine Triet, obtuvo una nominación a mejor director.