HBO Max o simplemente MAX es una plataforma de streaming que en los últimos años ha ganado varios suscriptores debido a su variado catálogo de películas y series.

Y es que la plataforma se volvió altamente popular por sus series The Last Of Us y The House Of The Dragon. Además también cuenta con estrenos en su sección “Del Cine a tu Casa” en dónde todos los meses estrenan en su plataforma películas que se estrenaron recientemente en los cines.

La sección tiene estrenos nuevos cada mes y este mes de diciembre llega Barbie a la plataforma pero esa no será la única película que se sumará al catálogo de la plataforma.

Llega pronto al streaming

Gran Turismo se estrenó en agosto de este 2023 en Chile y Latinoamérica y a pesar de que su paso por los cines no fue del todo exitoso la cinta causó furor entre los fanáticos del videojuego.

Ahora, tras un par de meses la cinta llegará a HBO Max durante este mes de diciembre. Si bien aún no hay una fecha fijada para su estreno en la plataforma, ya se puede ver que la cinta si se sumará al catálogo durante este mes.

Y es que la película nos relata la historia de Jann Mardenborough, un jugador del videojuego de Gran Turismo que se convirtió en piloto profesional de carreras. Desde cómo lo logró y todo lo que pasó durante este camino a ser piloto veremos a Jann en una adaptación de su historia real y cómo logró ganar entre los demás participantes.

¿Cuál es la sinopsis de Gran Turismo?

Como ya te mencionamos anteriormente la película nos relata el camino de Jann Mardenborough para convertirse en piloto profesional y es que el joven pasó de jugar Gran Turismo en su hogar a grandes carreras gracias a su talento.

De igual forma, puedes revisar la sinopsis completa de la película a continuación:

“Basada en la historia real de Jann Mardenborough, un jugador adolescente del popular videojuego de carreras Gran Turismo cuyo talento le permitió ganar una serie de campeonatos de Nissan y finalmente convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional. Jann Mardenborough (Archie Madekwe) es un joven que solo juega a videojuegos, un as delante de la pantalla que sueña con ser piloto de carreras.

Un mundo desconocido e inalcanzable, hasta que se cruza en su vida Danny Moore (Orlando Bloom). Moore le propone competir, tener la oportunidad de ser piloto profesional. Es entonces cuando Jann comienza a entrenar con Jack Salter (David Harbour). Aunque Salter le considera un niño que sólo ha conducido un vehículo de carreras en un videojuego, verá en el joven muchas posibilidades, y le enseñará las claves de cómo es conducir un coche en un circuito real, donde la experiencia es peligrosa y si metes la pata, no solo pierdes la partida“.

Recuerda que a partir de diciembre puedes ver Barbie y también Gran Turismo en HBO Max en una fecha pronta a confirmar por la plataforma.