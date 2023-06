Gran Hermano Chile llegó con todo a la trasmisión de su primer capítulo, donde cada uno de los participantes deberá jugársela al máximo todo en su estancia para evitar ser eliminados. Así mismo, la convivencia y ganar los desafíos serán los objetivos para ganar esta competencia. Por otro lado, en lo que respecta la eliminación, existe la nominación espontánea, la cual, sorprendió a los televidentes del reality show.

¿Qué es la nominación espontánea? La dinámica de Gran Hermano Chile

Durante esta ocasión, un jugador puede postular a esta nominación solo una vez por semana, donde la primera persona votada recibirá tres puntos y el segundo, dos puntos.

Una de los beneficios que tiene esta categoría es que el jugador puede ser salvado por el líder de la semana.

Todo esto se dio por primera vez en el episodio del pasado lunes 19, donde Maite nominó espontáneamente a Francisca y Jennifer por su mala compra.

Cuándo estaba en el cuarto de nominación señaló que realizaba “principalmente por el tema de las compras que entiendo que fue un error, pero al final hablamos sobre la importancia de cada producto, que eran los productos no perecibles, proteína, verduras y luego lo demás. El hecho que hayan pasado las verduras primero y poca cantidad presiento que no vamos a tener comida de aquí al sábado, entonces entiendo el nerviosismo pero igual es algo que va a afectar mucho a la casa, que va a afectar el genio y la convivencia”.

Además comentó porque lo hizo“también estrategia de mi parte porque siento que mucha gente me va a votar porque no soy de hablar cuando hay mucha gente, cuando me acerco a cada uno soy más de hablar, pero siento que hay competencia de gritos para ver quien puede hablar y no es mi estilo por decirlo de una forma”.

¿Qué días son las nominaciones de Gran Hermano Chile?

Cada miércoles los 18 participantes deberán elegir a uno de sus compañeros que abandonará la casa-estudio.