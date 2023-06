Un intenso lunes se vivió en la casa estudio de Gran Hermano, todo inició cuando Francisca Maira y Jennifer Galvarini fueron en representación del grupo a comprar mercadería, dónde tenían a su disposición un equivalente de más de 700 mil pesos para gastar y abastecerse para una semana. Sin embargo, sólo tenían 15 minutos para comprar todo lo que necesitaban, por lo cuál no alcanzaron a comprar todo lo necesario.

Posteriormente los productos llegaron a la casa y faltan productos básicos como la sal y el aceite, esto generó la molestia de algunos participantes incluso una participante tomó la decisión de realizar una nominación espontánea.

¿A quiénes nominó Maite en Gran Hermano?

Tras el altercado del supermercado Maite Phillips decidió por estrategia realizar una nominación espontánea a Fran Maira y a Jennifer Galvarini debido a su mala compra.

Cuándo estaba en el cuarto de nominación señaló que realizaba “principalmente por el tema de las compras que entiendo que fue un error, pero al final hablamos sobre la importancia de cada producto, que eran los productos no perecibles, proteína, verduras y luego lo demás. El hecho que hayan pasado las verduras primero y poca cantidad presiento que no vamos a tener comida de aquí al sábado, entonces entiendo el nerviosismo pero igual es algo que va a afectar mucho a la casa, que va a afectar el genio y la convivencia”.

Además comentó porque lo hizo“también estrategia de mi parte porque siento que mucha gente me va a votar porque no soy de hablar cuando hay mucha gente, cuando me acerco a cada uno soy más de hablar, pero siento que hay competencia de gritos para ver quien puede hablar y no es mi estilo por decirlo de una forma”.

¿Qué significa la nominación espontánea?

Sólo una persona la puede hacer por semana, y el resto de los participantes no sabe y Maite fue la primera en usar la nominación espontánea.