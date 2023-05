El cantante urbano Pailita ha tenido unos complejos días luego de ser detenido por protagonizar un altercado con Carabineros en la madrugada del 15 de mayo luego de ser fiscalizado por conducir sin patente. Posteriormente fue detenido y formalizado por el delito de amenazas simples, el intérprete de “Venga pa acá” quedó con las siguientes medidas cautelares: firma mensual, arraigo nacional y con la prohibición de acercarse a los Carabineros involucrados.

El octavo Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó 80 días de investigación, durante la audiencia de formalización Pailita expresó su descontento y pidió poder hablar “¿No podemos hablar nosotros? Qué injusticia, pero si dicen que tienen videos, por qué no los muestran” expresó el cantante. Ante este suceso sus abogados le indicaron que debía guardar silencio.

¿Qué dijo Pailita sobre las críticas tras ser detenido por Carabineros?

Tras una intensa semana Pailita publicó un comunicado contando su versión y cómo vivió los hechos con Carabineros. Además a través de sus historias de Instagram el intérprete de “Par de Veces” nuevamente se refirió al suceso del día lunes y reconoció que cometió un error en aquella ocasión.

“No les voy a negar que me da nostalgia a veces leer tantos comentarios malos, de personas juzgando por lo que me pasó, como si no pudiera cometer un error”, señaló Pailita. Continúo diciendo que “algunos se olvidan que soy un ser humano cualquiera, igual que ustedes, todos podemos equivocarnos el día de mañana”.

Siguió expresando su molestía luego de las miles de críticas diciendo qué “trato de mejorar siempre cada día y hacer las cosas bien, lamentablemente esta vez me tocó a mí pasar por este tipo de situación, y no estoy orgulloso para nada, porque se que me apoyan muchos niños/as que me ven y me siguen”. “En las buenas están todos y en las malas los de verdad. Bendiciones pa’ todos, voy a seguir igual que siempre, yo me debo a ustedes no lo duden nunca, mi luz no la va a apagar nadie, compañero, los amo”, concluyó.