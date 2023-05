El popular artista urbano Pailita, fue detenido durante la madrugada de este lunes tras ser fiscalizado por carabineros por no llevar la patente de su vehículo donde la ley estipula, lo que generó un incidente que culminó con su detención.

El comandante Miguel Álvarez reveló que los sucesos ocurrieron alrededor de las 04:30 de la madrugada en el sector del barrio Bellavista.

“Carabineros permanentemente y constantemente está realizando controles vehiculares, así como lo está pidiendo la ciudadanía. Se realizó un control vehicular en el sector de Bellavista, alrededor de las 04.30 de la mañana, donde se procedió a fiscalizar un vehículo, el cual no contaba con su placa patente visible en el lugar que está establecido por ley”.

“Carabineros controla al conductor del vehículo con la finalidad de infraccionar a la persona que manejaba”, expresó.

El comandante señaló que tras esto se produce un altercado, en donde "hay amenazas por parte de ambas personas hacia el personal de Carabineros, se produce un forcejeo, resultando un carabinero de Chile lesionado a raíz de esta acción y también la persona que fue detenida".

"Un detenido está imputado por amenazas simples y el acompañante por oponerse a la acción, por lesiones al carabinero en servicio y también por amenazas".

Agregó que ambas lesiones son de carácter leve, y que pasarán a control de detención durante las próximas horas.

Equipo de Pailita se refiere a los hechos

La encargada de prensa del artista, Nicole Hernández, conversó con el matinal "Contigo en la Mañana", en donde se refirió a los sucesos.

Hernández explicó que los motivos por el que la patente del auto estaba en el parabrisas era por desconocimiento de que eso era una infracción, ya que iba a ser corregido cuando lo llevaran al taller mecánico.

"El auto lo llevaron a arreglar, por eso no está la patente. La patente iba en el interior, no se escondió ni nada. Por eso los carabineros en el control de identidad que hacen estaba todo correcto, pero cometieron el error de no colocar la patente de inmediato porque había que llevarlo al taller. Aquí no hay un delito, de que ellos estaban arrancando".

Igualmente, ella señaló que no es la primera vez que viven una situación complicada con carabineros. "Nos ha pasado en muchas ocasiones y tengo que decirlo, cada vez que nos ha parado carabineros se han burlado de Pailita, no estoy diciendo que todos sean así, pero si nos ha pasado que se han aprovechado un poco de no sé si de que es famoso, o de que si es chico, ellos tienen 23 años".

Luego agregó: "Le hablan golpeado, hablan a veces con insultos y un cabro de 23 años, obviamente que no van a aguantar eso y no se van a controlar como nosotros", expresó.

Revisa las declaraciones a continuación