La mañana de este lunes se reveló que el artista urbano Pailita fue detenido tras un altercado con carabineros, luego de una fiscalización por circular en un vehículo sin patente.

Según indica el informe preliminar, el artista fue fiscalizado por movilizarse en un vehículo sin patente delantera, lo que generó un altercado en donde el intérprete de Parcera habría insultado a Carabineros, mientras que su acompañante forcejeó con ellos. Esto generó su detención por amenazas y a su manager por lesiones leves a carabineros en servicio.

Equipo de Pailita sale en su defensa

La encargada de prensa del artista, Nicole Hernández, conversó con el matinal "Contigo en la Mañana", en donde se refirió a los sucesos.

Hernández explicó que los motivos por el que la patente del auto estaba en el parabrisas era por desconocimiento de que eso era una infracción, ya que iba a ser corregido cuando lo llevaran al taller mecánico.

"El auto lo llevaron a arreglar, por eso no está la patente. La patente iba en el interior, no se escondió ni nada. Por eso los carabineros en el control de identidad que hacen estaba todo correcto, pero cometieron el error de no colocar la patente de inmediato porque había que llevarlo al taller. Aquí no hay un delito, de que ellos estaban arrancando".

Igualmente, ella señaló que no es la primera vez que viven una situación complicada con carabineros. "Nos ha pasado en muchas ocasiones y tengo que decirlo, cada vez que nos ha parado carabineros se han burlado de Pailita, no estoy diciendo que todos sean así, pero si nos ha pasado que se han aprovechado un poco de no sé si de que es famoso, o de que si es chico, ellos tienen 23 años".

Luego agregó: "Le hablan golpeado, hablan a veces con insultos y un cabro de 23 años, obviamente que no van a aguantar eso y no se van a controlar como nosotros".

