Durante la madrugada de este lunes Pailita, el reconocido cantante chileno de música urbana, fue detenido por Carabineros y se encuentra en la 19 Comisaría de Providencia junto a su mánager Fabián Pizarro Castillo. El artista, cuyo nombre real es Carlos Javier Raín Pailacheo, fue fiscalizado en su vehículo por la policía y tras un altercado terminó preso.

¿Por qué detuvieron a Pailita?

“Se realizó un control vehicular en el sector de Bellavista (Antonia López de Bello con Pío Nono, Providencia) – Región Metropolitana – alrededor de las 04:30 horas, donde se procedió a fiscalizar un vehículo que no contaba con su placa patente visible en el lugar donde está establecido por ley”, informó Carabineros durante esta mañana.

Sin embargo, el problema ocurrió después, ya que desde la policía se informó que “se produce un altercado donde hay amenazas por parte de ambas personas hacia el personal de Carabineros”.

Tras ello, "se produce un forcejeo, resultando un carabinero lesionado a raíz de esta acción y también la persona que fue detenida. Ambos con lesiones leves”. Incluso el uniformado habría terminado con heridas en una mano según La Tercera.

“No se puede descartar una agresión (a carabineros), pero se está corroborando debido que ante una denuncia de agresión debe haber una constatación de lesiones”, detalló la capitán Javiera García, de Comunicaciones Sociales de Carabineros.

Pailita solo fue acusado por amenazas

Según detalló Carabineros, se detuvo a Pailita de 23 años y su acompañante de 24 no por el hecho de no tener su placa patente en un lugar visible, sino que por enfrascarse en una discusión con Carabineros.

Ante ello ambos fueron imputados, en el caso del cantante urbano solo por amenazas simples, mientras que su mánager por oponerse a la acción, ocasionar lesiones al carabinero en servicio y también por amenazas. Ambos pasarán durante esta misma jornada de lunes al primer control de detención.

La defensa del equipo de Pailita

La encargada de prensa del artista magállanico, Nicole Hernández, explicó al matinal de CHV Contigo en la Mañana que “el auto que están viendo (en pantalla) es de Pailita, lo llevaron a arreglar y por eso no está con la patente, pero iba en el interior. No se escondió la patente ni nada... Aquí no hay ningún delito ni que él se ande arrancando”.

Luego Hernández comentó sobre el incidente con la policía y afirmó que “tienen una discusión con Carabineros, tuvieron un altercado, nos ha pasado en muchas ocasiones. Cada vez que nos ha parado Carabineros, se han burlado de Pailita, se han aprovechado un poco de su fama o de que es chico, le hablan golpeado, con insultos. Y un cabro de 23 años obviamente no va a aguantar eso”.

Por último Hernández informó que la forma de hablar de Carabineros como del equipo de Pailita "no fue la mejor", y aclaro inmediatamente el que cantante no estaba bajos los efectos del alcohol.