Fue durante abril de 2023 que las redes sociales estallaban con la noticia de que Joe Alwyn y Taylor Swift habían terminado su larga relación de 6 años y medio.

Swift se encontraba en medio de The Eras Tour mientras la noticia circulaba por los portales y algunos lloraban con la nueva información. La recién terminada pareja no emitió ninguna declaración y todo fue poco a poco quedando en el olvido.

Con el estreno de The Tortured Poets Department, el nuevo disco de la artista que habla sobre ruptura, se comenzó a especular más sobre el quiebre de la relación entre ambos. En canciones como So Long London y I Can Do It With a Broken Heart, Swift relató lo que significaba terminar una relación.

Ya ha pasado un año de su ruptura y en una nueva entrevista hecha a la revista The Sunday Times Style, Alwyn hablará por primera vez de lo sucedido.

¿Qué dijo de Taylor Swift?

La entrevista de Style aún no ha sido estrenada. Y es que la portada ha sido revelada por la página, pero se informó que recién podrá leerse este día domingo.

Esto no ha detenido a las swifties y es que en redes sociales ya se pueden encontrar diversos extractos de la entrevista que tienen a los más fanáticos vueltos locos.

Joe Alwyn en la portada de The Sunday Times Style para su entrevista que sale el día domingo. Catalogado como el London Boy (como la canción de Taylor Swift), el actor se lee tranquilo en los pasajes que se pueden leer en redes sociales. Foto: Style.

Y es que con algunas preguntas Joe habla sobre su relación con la artista de talla mundial que actualmente sigue en gira en medio de Europa comenzado su paso por el Reino Unido.

Alwyn, que actualmente promociona la película de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness, habló sobre cómo fue la ruptura y la opinión de las swifties luego de que esta finalizó tras seis largos años.

“Así que de repente tienes algo muy real, arrojado a un espacio muy irreal: donde luego es disecado, especulado, deformado hasta quedar irreconocible y la verdad es que, hasta ese último punto, siempre habrá una brecha entre lo que se sabe y lo que se dice“, mencionó sobre el quiebre de su relación.

“Espero que todos puedan sentir empatía y comprender las dificultades que surgen al final de una relación larga, amorosa y totalmente comprometida de más de seis años y medio. Es algo difícil de navegar. Lo que es inusual y anormal en esta situación es que, una semana después, de repente es de dominio público y el mundo exterior puede opinar”, agregó.

Mensaje para los swifties y alusión al Black Dog

De igual forma, también mencionó a las swifties. Y es que una vez terminada la relación entre ambos, el actor fue atacado fuertemente en redes sociales, algo que lo hizo reflexionar en la entrevista.

“Intento bajar el volumen. Evidentemente, he sido consciente de ello y creo que maltratar a alguien, ya sea en persona o detrás del anonimato de un teclado, es vergonzoso“.

Sobre la canción The Black Dog (que también es un bar en Londres), que hace alusión a una infidelidad, no se mencionó mucho. Pero el periodista a cargo de la entrevista lo mencionó como un lugar al que él iba mucho. Ante esto, él mismo Alwyn destacó que no iba a ese lugar con frecuencia y un poco medio riéndose de la situación, dando a entender que sobre eso hay cosas que contar.

Este domingo podremos saber más detalles de lo que se dijo en la entrevista completa y descubrir de qué otras cosas habló Alwyn durante este momento íntimo con The Sunday Times Style.